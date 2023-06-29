Emekliye %19.20 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000 TL üstü alan emekliye 13.000 TL maaş! SSK, Bağkur emeklisine intibak zammı...

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak yeni rakamlar sonrasında maaşlarda yapılacak artış belli olacak. Haziran ayında güncel oranlar belli olurken, hesaplamalar yapılmaya başlandı. En düşük memur maaşının 22 bin TL olması ve asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrasında gözler emeklinin maaşında yapılacak değişime çevrildi. Hal böyle olunca,"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, güncel maaş hesaplamaları!