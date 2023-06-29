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Haberler Galeri Emekliye %19.20 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000 TL üstü alan emekliye 13.000 TL maaş! SSK, Bağkur emeklisine intibak zammı...

Emekliye %19.20 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000 TL üstü alan emekliye 13.000 TL maaş! SSK, Bağkur emeklisine intibak zammı...

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak yeni rakamlar sonrasında maaşlarda yapılacak artış belli olacak. Haziran ayında güncel oranlar belli olurken, hesaplamalar yapılmaya başlandı. En düşük memur maaşının 22 bin TL olması ve asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrasında gözler emeklinin maaşında yapılacak değişime çevrildi. Hal böyle olunca,"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, güncel maaş hesaplamaları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 15:54
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Emekliye %19.20 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000 TL üstü alan emekliye 13.000 TL maaş! SSK, Bağkur emeklisine intibak zammı...

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasının ardından maaşlara yapılacak zam miktarı belli olacak. 5 Temmuz tarihinde TÜİK tarafından enflasyon oranları açıklanacak. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammına yönelik gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye %19.20 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000 TL üstü alan emekliye 13.000 TL maaş! SSK, Bağkur emeklisine intibak zammı...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı gerçekleşecek. Milyonlarca emekli, Temmuz ayında maaşlarına yapılacak yeni zam oranını merak ediyor.

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Emekliye %19.20 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000 TL üstü alan emekliye 13.000 TL maaş! SSK, Bağkur emeklisine intibak zammı...

TÜİK tarafından Haziran ayına ait enflasyon oranları 5 Temmuz tarihinde açıklanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEMURA MÜJDE

"Memur maaşları ile ilgili düzenlemeyi bayram sonrası Meclis'imizin takdirine sunacağız. Sözümüzü tutacağız."

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Emekliye %19.20 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000 TL üstü alan emekliye 13.000 TL maaş! SSK, Bağkur emeklisine intibak zammı...

6 aylık enflasyon farkına refah payının eklenmesinin ardından yeni maaşlar şekillenecek.

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Emekliye %19.20 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000 TL üstü alan emekliye 13.000 TL maaş! SSK, Bağkur emeklisine intibak zammı...

MEMUR ZAMMINDA 2 SEÇENEK VAR

Memur ve emekli aylıklarına Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 6 bin 78 liraya çıkmıştı.