Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? 6 aylık enflasyon farkı netleşti mi, belli oldu mu?

"Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret maaşına yapılan zam ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı merak ediliyor. Asgari ücret yılın ikinci yarısı için yüzde 34 artışla 11 bin 402 liraya yükseltildi. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Peki, Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? 6 aylık enflasyon farkı netleşti mi, belli oldu mu?