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Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? 6 aylık enflasyon farkı netleşti mi, belli oldu mu?

"Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret maaşına yapılan zam ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı merak ediliyor. Asgari ücret yılın ikinci yarısı için yüzde 34 artışla 11 bin 402 liraya yükseltildi. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Peki, Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? 6 aylık enflasyon farkı netleşti mi, belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 11:00
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Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? 6 aylık enflasyon farkı netleşti mi, belli oldu mu?

"Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? 6 aylık enflasyon farkı netleşti mi, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Peki, Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? 6 aylık enflasyon farkı netleşti mi, belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? 6 aylık enflasyon farkı netleşti mi, belli oldu mu?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve emeklilerin zam oranı 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.

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Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? 6 aylık enflasyon farkı netleşti mi, belli oldu mu?

5 AYLIK FARK

Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek.

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Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? 6 aylık enflasyon farkı netleşti mi, belli oldu mu?

5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğdu. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,26 oldu.

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Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? 6 aylık enflasyon farkı netleşti mi, belli oldu mu?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ HAKKINDA KONUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammına ilişkin düzenlemeyle ilgili konuştu.