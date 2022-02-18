HaberlerGaleriEmeklilik için kritik detay! 3.600 gün çalışana emeklilik, şartlar belli oldu! SSK, SGK, 4A'lılar dilekçe vererek...
Emeklilik için kritik detay! 3.600 gün çalışana emeklilik, şartlar belli oldu! SSK, SGK, 4A'lılar dilekçe vererek...
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emeklilik için kritik detay belli oldu. Bu süreçte kıdem tazminatı ve emeklilik son dakika açıklamalar geliyor. Prim günü bakımında 10 yıla denk gelen 3.600 gün çalışanlara emeklilik fırsatı sunuluyor. 10 yılda emeklilik imkanından yararlanmak isteyenlerin bu süre için çalışma şartı da bulunmuyor. Borçlanarak emekli olma imkanı da mevcut. Emeklilik için belli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, erken emeklilik için son gelişmeler...