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Haberler Galeri Emeklilik için kritik detay! 3.600 gün çalışana emeklilik, şartlar belli oldu! SSK, SGK, 4A'lılar dilekçe vererek...

Emeklilik için kritik detay! 3.600 gün çalışana emeklilik, şartlar belli oldu! SSK, SGK, 4A'lılar dilekçe vererek...

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emeklilik için kritik detay belli oldu. Bu süreçte kıdem tazminatı ve emeklilik son dakika açıklamalar geliyor. Prim günü bakımında 10 yıla denk gelen 3.600 gün çalışanlara emeklilik fırsatı sunuluyor. 10 yılda emeklilik imkanından yararlanmak isteyenlerin bu süre için çalışma şartı da bulunmuyor. Borçlanarak emekli olma imkanı da mevcut. Emeklilik için belli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, erken emeklilik için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022 18:46 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 18:46
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Emeklilik için kritik detay! 3.600 gün çalışana emeklilik, şartlar belli oldu! SSK, SGK, 4A’lılar dilekçe vererek...

Emeklilik için kritik detay. 3.600 gün çalışana emeklilik, şartlar belli oldu. SSK, SGK, 4A'lılar dilekçe vererek... Emeklilik için çalışma hayatında bazı rakamlar büyük önem kazanıyor. Bunlardan birisi de 3600. Prim günü bakımından 10 yıla denk gelen 3.600 gün çalışanlara hem emeklilik imkanı sunuyor hem de kıdem tazminatı kazandırıyor. Tabi bu süreçte bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Erken emeklilik için gereken şartları ve detayları haberimizde derledik. İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik için kritik detay! 3.600 gün çalışana emeklilik, şartlar belli oldu! SSK, SGK, 4A’lılar dilekçe vererek...

Sosyal güvenlik mevzuatımıza baktığımızda bazı tarihlerin ve rakamların önemli olduğunu görüyoruz. Özelikle 9 Eylül 1999 tarihi emeklilik hesaplamalarında büyük önem arz ediyor. bu tarihten önce sigortalı olanlar ile sonra sigortalı olanlar arasında emeklilik yaşı bakımından en az 2 yıl, ve prim günü bakımından da 1000 günün üzerinde fark oluşuyor. Bu tarih istifa ederek kıdem tazminatını alma ve kısmi yani yaştan emekli olma şartları bakımından da önemli.


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Emeklilik için kritik detay! 3.600 gün çalışana emeklilik, şartlar belli oldu! SSK, SGK, 4A’lılar dilekçe vererek...

Bu tarih kadar önemli olan bir başka sayı ise 3.600. Bu sayı prim günü bakımından değerlendirildiğinde 10 yıllık çalışmaya denk geliyor. Yani yukarıdaki 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan birisi için 3600 gün çalışmış olmak önemli avantajlar sağlıyor. Bunlardan birisi yaştan kısmi emeklilik, diğeri ise istifa ederek kıdem tazminatı alma fırsatı. Şimdi bunlara daha yakından bakalım...


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Emeklilik için kritik detay! 3.600 gün çalışana emeklilik, şartlar belli oldu! SSK, SGK, 4A’lılar dilekçe vererek...

İSTİFA NASIL İŞE YARAR?

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda kıdem tazminatı almanın yolları düzenlenmiş durumda. 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinde hem kıdem tazminatı almanın şartları hem de istifa ederek tazminat alabilmeyi sağlayan istisnalar sıralanıyor. Öncelikle son işyerinde en az 1 yıllık kıdeminizin, yani çalışmışlığınızın olması gerekiyor.

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Emeklilik için kritik detay! 3.600 gün çalışana emeklilik, şartlar belli oldu! SSK, SGK, 4A’lılar dilekçe vererek...

İstisnalar arasında bulunan şartlardan birisi de 3.600 gün çalışmanın olması. Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız son işyerinde bir yılı doldurduktan sonra kendi isteğinizle ayrılsanız da tazminat hakkınız bulunuyor.