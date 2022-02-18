Emeklilik için kritik detay! 3.600 gün çalışana emeklilik, şartlar belli oldu! SSK, SGK, 4A’lılar dilekçe vererek...

Sosyal güvenlik mevzuatımıza baktığımızda bazı tarihlerin ve rakamların önemli olduğunu görüyoruz. Özelikle 9 Eylül 1999 tarihi emeklilik hesaplamalarında büyük önem arz ediyor. bu tarihten önce sigortalı olanlar ile sonra sigortalı olanlar arasında emeklilik yaşı bakımından en az 2 yıl, ve prim günü bakımından da 1000 günün üzerinde fark oluşuyor. Bu tarih istifa ederek kıdem tazminatını alma ve kısmi yani yaştan emekli olma şartları bakımından da önemli.



