18 Şubat 2022, Cuma
3 ay içerisinde başvuran alıyor! 24 ay geri ödemesiz kredi desteği! 100 bin konut için kira başvuru şartları...
Kira yardımı için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Başvuru şartlarını yerine getiren vatandaşlara ödeme imkanı sağlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl risk tespiti yapılan 100 bin konutu dönüştürecek. Evi kentsel dönüşüme girecek vatandaşlara büyük şehirlerde bin 150 liraya kadar kira yardımı verilirken, kiracılarda da tek seferde 2 bin 300 liraya kadar ödeme yapılıyor. Kira yardımı için başvuru yapmak isteyenler ise detayları merak ediyor. İşte, kira yardımı başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 18.02.2022 19:33 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 19:33
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11