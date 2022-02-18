3 ay içerisinde başvuran alıyor. 24 ay geri ödemesiz kredi desteği. 100 bin konut için kira başvuru şartları... Ülkemizde kentsel dönüşüm açısında birçok yeni adım atılmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl risk tespiti yapılan 100 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyor. Evi dönüşüme girecek hem hak sahiplerine, hem de kiracılara da kamu tarafından kira yardımı yapılıyor. Bu süreçte yardımdan yararlanmak isteyenler başvuru süreci için detayları merak ediyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, kira yardımı başvuru şartları nelerdir? Kira yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?