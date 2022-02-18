18 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 3 ay içerisinde başvuran alıyor! 24 ay geri ödemesiz kredi desteği! 100 bin konut için kira başvuru şartları...

3 ay içerisinde başvuran alıyor! 24 ay geri ödemesiz kredi desteği! 100 bin konut için kira başvuru şartları...

Kira yardımı için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Başvuru şartlarını yerine getiren vatandaşlara ödeme imkanı sağlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl risk tespiti yapılan 100 bin konutu dönüştürecek. Evi kentsel dönüşüme girecek vatandaşlara büyük şehirlerde bin 150 liraya kadar kira yardımı verilirken, kiracılarda da tek seferde 2 bin 300 liraya kadar ödeme yapılıyor. Kira yardımı için başvuru yapmak isteyenler ise detayları merak ediyor. İşte, kira yardımı başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022 19:33 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 19:33
  • 1
  • 11
3 ay içerisinde başvuran alıyor! 24 ay geri ödemesiz kredi desteği! 100 bin konut için kira başvuru şartları...

3 ay içerisinde başvuran alıyor. 24 ay geri ödemesiz kredi desteği. 100 bin konut için kira başvuru şartları... Ülkemizde kentsel dönüşüm açısında birçok yeni adım atılmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl risk tespiti yapılan 100 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyor. Evi dönüşüme girecek hem hak sahiplerine, hem de kiracılara da kamu tarafından kira yardımı yapılıyor. Bu süreçte yardımdan yararlanmak isteyenler başvuru süreci için detayları merak ediyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, kira yardımı başvuru şartları nelerdir? Kira yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
3 ay içerisinde başvuran alıyor! 24 ay geri ödemesiz kredi desteği! 100 bin konut için kira başvuru şartları...

KREDİ DESTEĞİ VAR

Kentsel dönüşüme ilişkin 6306 sayılı yasa kapsamında, konutunu veya iş yerini kendi imkanları ile dönüştürmek ya da güçlendirmek isteyen vatandaşlara da devlet yardımları var. Vatandaşın evini dönüştürmesi halinde kira yardımı, faiz desteği, vergi, harç ve ücret muafiyeti sağlanıyor. Ancak kira yardımı alan kişiler faiz desteğinden faydalanamıyor.

  • 3
  • 11
3 ay içerisinde başvuran alıyor! 24 ay geri ödemesiz kredi desteği! 100 bin konut için kira başvuru şartları...

Hak sahibinin, iki seçenekten birini seçmesi gerekiyor. Kira ya da faiz desteğinden faydalanmak için gayrimenkulün riskli alanda yer alması veya riskli yapı olduğunun teknik raporlarla tespit edilmesi şart. Üstelik binanın anlaşma ile boşaltılmış olması gerekiyor.

  • 4
  • 11
3 ay içerisinde başvuran alıyor! 24 ay geri ödemesiz kredi desteği! 100 bin konut için kira başvuru şartları...

400 BİN LİRAYA KADAR KREDİ

Konut ya da iş yerinin güçlendirilmesinde 160 bin lira, konut yapımında 400 bin lira, iş yeri yapımında 400 bin liraya kadar kredi imkanı sunuluyor. Söz konusu kredide kamu, yıllık 400 baz puan faiz desteği sağlıyor.İki yıl da geri ödemesiz.

  • 5
  • 11
3 ay içerisinde başvuran alıyor! 24 ay geri ödemesiz kredi desteği! 100 bin konut için kira başvuru şartları...

Krediden, konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerinin yanı sıra, riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabiliyor. Faiz destekli konut kredileri en fazla 10 yıl, bireysel işyeri kredilerinde 7 yıla kadar vade yapılıyor. Kredi alanlar, ödemelerini eşit taksitli ödeyebiliyor.