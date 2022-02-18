BİM tarih vererek duyurdu! Sürpriz indirimler için geri sayım başladı! Atıştırmalık, şarküteri, temel gıda ürünleri...

BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günü kampanyalı ürünler satışa çıkıyor. Gelecek hafta indirimlerini merak eden vatandaşlar için BİM marketlerden açıklama geldi. Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan BİM marketler, yayımladığı katalog ile indirimli ürünleri ve hangi tarihte indirime gireceğini duyurdu. BİM market kampanyaları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...