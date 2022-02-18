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Haberler Galeri BİM tarih vererek duyurdu! Sürpriz indirimler için geri sayım başladı! Atıştırmalık, şarküteri, temel gıda ürünleri...

BİM tarih vererek duyurdu! Sürpriz indirimler için geri sayım başladı! Atıştırmalık, şarküteri, temel gıda ürünleri...

BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günü kampanyalı ürünler satışa çıkıyor. Gelecek hafta indirimlerini merak eden vatandaşlar için BİM marketlerden açıklama geldi. Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan BİM marketler, yayımladığı katalog ile indirimli ürünleri ve hangi tarihte indirime gireceğini duyurdu. BİM market kampanyaları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022 17:24
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BİM tarih vererek duyurdu! Sürpriz indirimler için geri sayım başladı! Atıştırmalık, şarküteri, temel gıda ürünleri...

BİM aktüel ürünler kataloğu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü satışa çıkaracağı kampanyalı ürünler belli oldu. 22 Şubat Salı BİM aktüel ürünler kataloğuna atıştırmalık, şarküteri ve temel gıda ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Haftanın kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 22 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM tarih vererek duyurdu! Sürpriz indirimler için geri sayım başladı! Atıştırmalık, şarküteri, temel gıda ürünleri...

Dost Tuzsuz Topak Tereyağı

• 500 g

Kerem Labne

• 3x180 g

  • 3
  • 19
BİM tarih vererek duyurdu! Sürpriz indirimler için geri sayım başladı! Atıştırmalık, şarküteri, temel gıda ürünleri...

Teksüt Tost Peyniri

• 600 g

İlkgün Reçel

• 380 g

Özkaleli Zile Pekmez

• 300 g

  • 4
  • 19
BİM tarih vererek duyurdu! Sürpriz indirimler için geri sayım başladı! Atıştırmalık, şarküteri, temel gıda ürünleri...

Rulo Kaymak

• 150 g

Protein Süt

• 330 ml

• Kakaolu

Protein Süt

• 330 ml

• Hindistan cevizi aromalı

  • 5
  • 19
BİM tarih vererek duyurdu! Sürpriz indirimler için geri sayım başladı! Atıştırmalık, şarküteri, temel gıda ürünleri...

Hindi Füme

• 200 g

Siyah Zeytin 351-380

• 1400 g

Dana Kangal Sucuk

• 200 g

Pastırma

• 100 g

• Çemeni sıyrılmış