Emeklilerin gözü 1 Mayıs'ta! 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı son durum!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 1 Mayıs'ta yapacağı açıklamaya kilitlendi. 'Sürpriz zam' açıklamasında bulunan Bakan Bilgin, 2022 Temmuz zammı ile ilgili 1 Mayıs'ta rakam vereceğini duyurmuştu. Peki, 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 30.04.2022
10:20
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bayram ikramiyelerini ceplerine koyarak çifte bayram yaşayan emekliler, şimdi de temmuz zammını beklemeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, emekli zammı ile ilgili 'sürpriz zam' açıklamalarında bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından gözler 1 Mayıs'a çevrildi. Peki, 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı son durum nedir? İşte merak edilenler...
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GÖZLER 1 MAYIS'TA
"Temmuz ayında sürprizimiz olacak. En düşük emekli maaşında artışa gidilecek" diyen Bakan Bilgin herhangi bir rakam paylaşmamıştı. Bilgin 1 Mayıs'ta yapacağı konuşmada bunu duyuracağını dile getirmişti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Milliyet'in haberine göre Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, en düşük emekli maaşı ile ilgili olası senaryoları şu sözlerle anlattı:
"Aldığımız kulis bilgilerine bakacak olursak emekli maaşları ocakta 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. 2 bin 500 liranın üzerine çıkması öngörülüyor. Temmuz ayında geldiğimizde muhtemelen 2 bin 750 lira ile 3 bin lira arasında artış söz konusu olacak.
Temmuz ayından itibaren taban aylığı uygulamasının 2 bin 750 lira ile 3 bin lira arasında olması için çalışmalar yürütülüyor. 1 Mayıs itibarıyla bunu duymuş olacağız. Ek göstergelerle ilgili Bakan Bilgin mayıs ayı içerisinde tamamlanacağını işaret etti. 11 Mayıs'ta 3600 ek gösterge komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirecek. 11 Mayıs'ta yapılacak toplantıda ek göstergenin kapsamı tamamlanmış olacak. Burada ek gösterge kapsamında olmayan memurların sisteme dahil edilip edilmemesi tartışılıyor. 11 Mayıs'ta bu netleşmiş olacak.
4 milyon aktif memurumuz yararlanmış olacak. Şu an 3 milyon 175 bin memurumuz aktif olarak ek gösterge kapsamındadır. Yaklaşık 850 bin civarında memurumuz ek gösterge kapsamı dışında. Bunların sisteme dahil edilip edilmemesi söz konusu olacak. Emekli memurumuz 2 milyon civarında. Toplamda 6 milyon aktif ve pasif memurumuzu ilgilendiren ek gösterge konusu mayıs ayında sonlanmış olacak."