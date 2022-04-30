Emeklilerin gözü 1 Mayıs’ta! 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı son durum!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Milliyet'in haberine göre Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, en düşük emekli maaşı ile ilgili olası senaryoları şu sözlerle anlattı:

"Aldığımız kulis bilgilerine bakacak olursak emekli maaşları ocakta 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. 2 bin 500 liranın üzerine çıkması öngörülüyor. Temmuz ayında geldiğimizde muhtemelen 2 bin 750 lira ile 3 bin lira arasında artış söz konusu olacak.