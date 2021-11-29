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Haberler Galeri Altın fiyatlarında varyant etkisi! 29 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Önümüzdeki günlerde...

Altın fiyatlarında varyant etkisi! 29 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Önümüzdeki günlerde...

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor yaşanıyor. Kovid-19 salgınıyla mücadele sürerken, ortaya çıkan varyantlar sonrasında güvenli liman altına alım gelmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarında yükselişler gelmeye başladı. Gram altının 700 liranın üzerine çıkması sonrası yatırımcılar tarafından yakın takibe alınan altın fiyatlarında son gelişmeler merak ediliyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? İşte uzman açıklamaları ve son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2021 10:27 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 10:41
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Altın fiyatlarında varyant etkisi! 29 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Önümüzdeki günlerde...

Altın fiyataları ne kadar oldu? Güney Afrika merkezli Omicron varyantı altın fiyatlarında kararsızlığa neden olurken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü sarı madende alımların artması sonrası yükseliş trendi devam etti. Gram altın 730, çeyrek altın ise 1.100 liranın üzerini test etti. Peki, şu an gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatlarında varyant etkisi! 29 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Önümüzdeki günlerde...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

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Altın fiyatlarında varyant etkisi! 29 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Önümüzdeki günlerde...

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Uzmanlar altın fiyatlarındaki son gelişmeleri yorumladı. Yeni varyant etkisi ile altın fiyatlarındaki analizleri paylaşan uzmanlar konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

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Altın fiyatlarında varyant etkisi! 29 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Önümüzdeki günlerde...

Şeker Yatırım Altın Yorumu

Geçtiğimiz haftanın son işlem günü EURUSD paritesi, son günlerdeki düşüşe sert tepki vererek 1.13'ün üzerine çıktı. 100 pipten fazla değer kazanan parite 1.1313 seviyesinden kapandı. USDTRY 12.64'ün üzerine çıktıktan sonra bir miktar geri çekilerek 12.25 seviyesinden günü ve haftayı sonlandırdı.

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Altın fiyatlarında varyant etkisi! 29 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Önümüzdeki günlerde...

Doların bir miktar zayıflamasıyla 1815'i gören ons altın, bu bölgede kalıcı olamadı ve 1787 dolar düzeyinden kapanış gerçekleştirdi. Cuma günü önemli bir veri açıklaması olmadı. Koronavirüste yeni nu varyantına karşı ülkeler seyahat yasaklarını tekrar devreye almaya başladı.