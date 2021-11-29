Altın fiyatlarında varyant etkisi! 29 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Önümüzdeki günlerde...

Altın fiyataları ne kadar oldu? Güney Afrika merkezli Omicron varyantı altın fiyatlarında kararsızlığa neden olurken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü sarı madende alımların artması sonrası yükseliş trendi devam etti. Gram altın 730, çeyrek altın ise 1.100 liranın üzerini test etti. Peki, şu an gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? İşte haberin detayları...