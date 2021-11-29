HaberlerGaleriAltın fiyatlarında varyant etkisi! 29 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Önümüzdeki günlerde...
Altın fiyatlarında varyant etkisi! 29 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Önümüzdeki günlerde...
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor yaşanıyor. Kovid-19 salgınıyla mücadele sürerken, ortaya çıkan varyantlar sonrasında güvenli liman altına alım gelmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarında yükselişler gelmeye başladı. Gram altının 700 liranın üzerine çıkması sonrası yatırımcılar tarafından yakın takibe alınan altın fiyatlarında son gelişmeler merak ediliyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? İşte uzman açıklamaları ve son gelişmeler...