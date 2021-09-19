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Haberler Galeri Emeklilik fırsatı gün gibi doğdu! Ayda 100 TL ödeyerek emekli olabilirsiniz! Aranan yaş şartı ise...

Emeklilik fırsatı gün gibi doğdu! Ayda 100 TL ödeyerek emekli olabilirsiniz! Aranan yaş şartı ise...

Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaş, yasalarda yapılan değişiklikleri takip ediyor. Sosyal güvenlik sistemi gereğince 2000 sonrasında işe girenlerin belirlenen 56-60 yaşlarını beklemesi gerekiyor. Aranan bu şartın yanında 20 yıl şartı da bulunuyor. Alternatif emeklilik sistemi BES ile bu şart 56 yaş ve 10 yıla inebiliyor. Üstelik ayda 100 TL ödeme imkanı ile bu imkana kavuşulabiliyor. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.09.2021 20:29 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 20:29
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Emeklilik fırsatı gün gibi doğdu! Ayda 100 TL ödeyerek emekli olabilirsiniz! Aranan yaş şartı ise...

Emeklilik fırsatı gün gibi doğdu. Ayda 100 TL ödeyerek emekli olabilirsiniz. Aranan yaş şartı ise düşüş gösterebiliyor. Sosyal güvenlik sistemi ile emekli olmak isteyenlerin 58-60 yaşlarını beklemek ve 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Ancak alternatif emeklilik sistemi BES ile bu şart değişiklik gösterebiliyor. Üstelik ayda 100 TL ödeyerek bu hakkı elde edebiliyorsunuz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. BES ile süreç 10 yılda tamamlanıyor. Sunulan imkan hakkında detayları haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik fırsatı gün gibi doğdu! Ayda 100 TL ödeyerek emekli olabilirsiniz! Aranan yaş şartı ise...

Sosyal güvenlik sisteminden emekli olmak isteyenler 2000 sonrası işe girmişlerse 58-60 yaşını bekleyecek ve 20 yıl çalışacak. Alternatif emeklilik sisteminde ise 10 yıl 56 yaş yetiyor. Üstelik ayda 100 lira ödeseniz bile hakkınız bulunuyor.

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Emeklilik fırsatı gün gibi doğdu! Ayda 100 TL ödeyerek emekli olabilirsiniz! Aranan yaş şartı ise...

Türkiye'de çalışanların hemen hepsi emekli olacakları zamanı merak ederken, emekliliği bir amaç olarak görüyor. Emekli olduklarında garanti bir maaşa kavuşurken çalışma kısıtı olmadığından ek gelir de elde edilmiş oluyor.

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Emeklilik fırsatı gün gibi doğdu! Ayda 100 TL ödeyerek emekli olabilirsiniz! Aranan yaş şartı ise...

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Sizin işe girdiğiniz tarihe göre ne kadar prim ödeyeceğiniz ve hangi yaşta emekli olacağınız belirleniyor. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler genellikle 50'li yaşlarda emekli olurken bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını beklemek durumunda. 2008 sonrasında bu yaş şartı erkekler için 61'e çıkıyor. Ayrıca 7 bin gün de prim ödemek lazım.

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Emeklilik fırsatı gün gibi doğdu! Ayda 100 TL ödeyerek emekli olabilirsiniz! Aranan yaş şartı ise...

ÜÇ MAAŞ İKİ TAZMİNAT HAKKI

Ülkemizde tamamlayıcı emeklilik diyebileceğimiz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) devreye girdiğinden bu yana büyük ilgi görüyor.