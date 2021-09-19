19 Eylül 2021, Pazar
Emeklilik fırsatı gün gibi doğdu! Ayda 100 TL ödeyerek emekli olabilirsiniz! Aranan yaş şartı ise...
Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaş, yasalarda yapılan değişiklikleri takip ediyor. Sosyal güvenlik sistemi gereğince 2000 sonrasında işe girenlerin belirlenen 56-60 yaşlarını beklemesi gerekiyor. Aranan bu şartın yanında 20 yıl şartı da bulunuyor. Alternatif emeklilik sistemi BES ile bu şart 56 yaş ve 10 yıla inebiliyor. Üstelik ayda 100 TL ödeme imkanı ile bu imkana kavuşulabiliyor. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 19.09.2021 20:29 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 20:29
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