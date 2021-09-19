Emeklilik fırsatı gün gibi doğdu! Ayda 100 TL ödeyerek emekli olabilirsiniz! Aranan yaş şartı ise...

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Sizin işe girdiğiniz tarihe göre ne kadar prim ödeyeceğiniz ve hangi yaşta emekli olacağınız belirleniyor. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler genellikle 50'li yaşlarda emekli olurken bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını beklemek durumunda. 2008 sonrasında bu yaş şartı erkekler için 61'e çıkıyor. Ayrıca 7 bin gün de prim ödemek lazım.