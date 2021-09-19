Bu yöntemi kullananlar dikkat! Maaşlar kesiliyor ve paralar faiziyle geri alınıyor! Bildirimleri takip etmeyenler...

EVLENDİĞİ GÜN KESİLİR

Kız çocuklarının çalışmamaları, emekli olmamaları, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış olmaları şart. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmuyor. Anne veya babasından dolayı aylık alan kız çocuğu, evlenirse, aylığı kesilir. Evlenen kız çocuk, boşanıp SGK'ya talepte bulunduğunda diğer şartları da sağlıyorsa yeniden anne veya babasından dolayı aylık alabilir. Ancak kız çocuğunun ölüm aylığı için bazı durumlarda eşinden boşanıp aynı evde yaşamaya devam ettiği görülüyor. Bu durum 'hileli boşanma' anlamına geliyor.