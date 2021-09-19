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Haberler Galeri Bu yöntemi kullananlar dikkat! Maaşlar kesiliyor ve paralar faiziyle geri alınıyor! Bildirimleri takip etmeyenler...

Bu yöntemi kullananlar dikkat! Maaşlar kesiliyor ve paralar faiziyle geri alınıyor! Bildirimleri takip etmeyenler...

Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bu yöntemi kullananların önce maaşları kesilirken, sonrasında 10 yıllık tutar faizi ile geri alınıyor. SGK tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Ölüm aylığı almak için eşinden boşanarak, aynı evde yaşamaya devam eden kadınlar SGK'nın yakın takibinde. Sigortalının vefatı halinde yakınlarına gerekli şartları yerine getirmeleri halinde aylık bağlanır. Bu durumlarda aylık imkanından yararlananlardan çeşitli hilelere başvuranlar olabiliyor. İşte, konuyla ilgili son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.09.2021 21:57 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 21:57
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Bu yöntemi kullananlar dikkat! Maaşlar kesiliyor ve paralar faiziyle geri alınıyor! Bildirimleri takip etmeyenler...

Bu yöntemi kullananlar dikkat. Maaşlar kesiliyor ve paralar faiziyle geri alınıyor. Bildirimleri takip etmeyenler ise detayları sürpriz şekilde öğrenebiliyor. Ölüm aylığı imkanından yararlananların dikkat etmesi ve uyması gerektiği kurallar bulunmaktadır. Ancak bu süreçte bazı hilelere karışan vatandaşlara çeşitli yaptırımlar bulunuyor. SGK tarafından yapılan denetimlerde kusurlu bulunanların maaşı kesilirken, 10 yıllık ödenen tutar faizi ile geri alınıyor. Bilindiği üzere, sigortalının ölümü halinde geride kalanlara gerekli şartlar varsa ölüm aylığı bağlanır. İşte, konuyla ilgili detaylar...

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Bu yöntemi kullananlar dikkat! Maaşlar kesiliyor ve paralar faiziyle geri alınıyor! Bildirimleri takip etmeyenler...

Ölüm aylığı almak için eşinden boşanarak, aynı evde yaşamaya devam eden kadınlar SGK'nın yakın takibinde. Bu şekilde 'hileli boşanma'yı tespit eden SGK, ödenen aylıkları faiziyle geri istiyor.

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Bu yöntemi kullananlar dikkat! Maaşlar kesiliyor ve paralar faiziyle geri alınıyor! Bildirimleri takip etmeyenler...

Sigortalının ölümü halinde geride kalanlara gerekli şartlar varsa ölüm aylığı bağlanır. Kanunun aradığı şartların gerçekte sağlanmadığı tespit edilirse ölüm aylığı kesilir. Bu durumların en yaygını anne veya babasından ölüm aylığı alan kız çocuğunun boşandığı eşiyle birlikte yaşamasıdır.

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Bu yöntemi kullananlar dikkat! Maaşlar kesiliyor ve paralar faiziyle geri alınıyor! Bildirimleri takip etmeyenler...

KİMLER AYLIK ALABİLİR?

Geride kalan eşe ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Dul eş evlenmediği sürece aylık alabilir. Dul eş, çocukları ölüm aylığı almıyor ve kendisi de çalışmıyor ya da emekli değilse bu durumda daha yüksek miktarda ölüm aylığı alır. Erkek çocuklara aylık bağlanabilmesi için yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları, çalışmamaları ve emekli olmamaları gerekiyor.

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Bu yöntemi kullananlar dikkat! Maaşlar kesiliyor ve paralar faiziyle geri alınıyor! Bildirimleri takip etmeyenler...

EVLENDİĞİ GÜN KESİLİR

Kız çocuklarının çalışmamaları, emekli olmamaları, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış olmaları şart. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmuyor. Anne veya babasından dolayı aylık alan kız çocuğu, evlenirse, aylığı kesilir. Evlenen kız çocuk, boşanıp SGK'ya talepte bulunduğunda diğer şartları da sağlıyorsa yeniden anne veya babasından dolayı aylık alabilir. Ancak kız çocuğunun ölüm aylığı için bazı durumlarda eşinden boşanıp aynı evde yaşamaya devam ettiği görülüyor. Bu durum 'hileli boşanma' anlamına geliyor.