19 Eylül 2021, Pazar
Bu yöntemi kullananlar dikkat! Maaşlar kesiliyor ve paralar faiziyle geri alınıyor! Bildirimleri takip etmeyenler...
Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bu yöntemi kullananların önce maaşları kesilirken, sonrasında 10 yıllık tutar faizi ile geri alınıyor. SGK tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Ölüm aylığı almak için eşinden boşanarak, aynı evde yaşamaya devam eden kadınlar SGK'nın yakın takibinde. Sigortalının vefatı halinde yakınlarına gerekli şartları yerine getirmeleri halinde aylık bağlanır. Bu durumlarda aylık imkanından yararlananlardan çeşitli hilelere başvuranlar olabiliyor. İşte, konuyla ilgili son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 19.09.2021 21:57 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 21:57
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