Araba fiyatları yerle yeksan! Eylül ayında ters tuş olacak! 180.000 TL'ye kadar Peugeot, Toyota, Volkswagen, Ford fiyatları...

Araba fiyatları pandemi döneminde yükselişe geçti. Yeni araba almak ya da arabasını değiştirmek isteyenler fiyatların yükselmesi sonrasında kara kara düşünüyor. En ucuz sıfır araba fiyatları ve kampanyaları yakından takip ediliyor. Eylül ayı itibariyle listelerde yaşanan güncellemeler yüzleri güldürmeye başladı. Bazı markalar güncel fiyatlarında 10 bin TL'ye varan indirime gittiğini açıkladı. Böylelikle bahar aylarında araba piyasasının hareketlenmesi bekleniyor. İşte, 180.000 TL'ye kadar Peugeot, Toyota, Volkswagen, Ford fiyatları...