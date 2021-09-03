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Haberler Galeri Araba fiyatları yerle yeksan! Eylül ayında ters tuş olacak! 180.000 TL'ye kadar Peugeot, Toyota, Volkswagen, Ford fiyatları...

Araba fiyatları yerle yeksan! Eylül ayında ters tuş olacak! 180.000 TL'ye kadar Peugeot, Toyota, Volkswagen, Ford fiyatları...

Araba fiyatları pandemi döneminde yükselişe geçti. Yeni araba almak ya da arabasını değiştirmek isteyenler fiyatların yükselmesi sonrasında kara kara düşünüyor. En ucuz sıfır araba fiyatları ve kampanyaları yakından takip ediliyor. Eylül ayı itibariyle listelerde yaşanan güncellemeler yüzleri güldürmeye başladı. Bazı markalar güncel fiyatlarında 10 bin TL'ye varan indirime gittiğini açıkladı. Böylelikle bahar aylarında araba piyasasının hareketlenmesi bekleniyor. İşte, 180.000 TL'ye kadar Peugeot, Toyota, Volkswagen, Ford fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2021 23:38 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 23:38
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Araba fiyatları yerle yeksan! Eylül ayında ters tuş olacak! 180.000 TL’ye kadar Peugeot, Toyota, Volkswagen, Ford fiyatları...

Araba fiyatları yerle yeksan. Eylül ayında ters tuş olacak. 180.000 TL'ye kadar Peugeot, Toyota, Volkswagen, Ford fiyatları son günlerin en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay ÖTV düzenlemesi ile araba fiyatlarının aşağı doğru ivme kazanması bekleniyor. Markalar 1 Eylül 2021 itibariyle geçerli olacak indirimli fiyatlarını açıklamaya başladı. Araba fiyatlarında 10 bin TL'ye varan indirimler yaşanırken, 180.000 TL'ye kadar alıcı bulabiliyor. İşte, 180.000 TL'ye kadar Peugeot, Toyota, Volkswagen, Ford fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba fiyatları yerle yeksan! Eylül ayında ters tuş olacak! 180.000 TL’ye kadar Peugeot, Toyota, Volkswagen, Ford fiyatları...

SIFIR ARABA FİYATLARI (EYLÜL 2021)

RENAULT

Clio Joy 1.0 Sce 65 bg: 169.900 TL

Clio Joy 1.0 TCe ECO 100bg: 184.900 TL

Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 200.000 TL

Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 210.900 TL

Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 231.600 TL

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Araba fiyatları yerle yeksan! Eylül ayında ters tuş olacak! 180.000 TL’ye kadar Peugeot, Toyota, Volkswagen, Ford fiyatları...

Megane Joy 1.3 TCe 140 bg: 232.000 TL

Megane Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 251.000 TL

Megane Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 346.900 TL

Megane Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg: 240.300 TL

Megane Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg : 255.000 TL

Megane Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 350.900 TL

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Araba fiyatları yerle yeksan! Eylül ayında ters tuş olacak! 180.000 TL’ye kadar Peugeot, Toyota, Volkswagen, Ford fiyatları...

TOYOTA

Corolla 1.5 Vision: 220.200

Corolla 1.5 Vision Multidrive S: 229.550

Corolla 1.5 Dream: 241.050

Corolla 1.5 Dream Multidrive S: 248.100

Corolla 1.5 Flame: 255.350

Corolla 1.5 Flame Multidrive S: 264.700

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Araba fiyatları yerle yeksan! Eylül ayında ters tuş olacak! 180.000 TL’ye kadar Peugeot, Toyota, Volkswagen, Ford fiyatları...

SKODA

Octavia 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite: 351.000 TL

Octavia 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite: 378.900 TL

Octavia 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium: 374.600 TL

Octavia 1.0 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium: 402.400 TL