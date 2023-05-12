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Haberler Galeri Emeklilik 3600 gün detayı listelendi! Detaylar belli oldu, 51, 52, 53, 54 yaşında kısmi emeklilik! 2000 - 2001 -2002 sonrası sigortalılar...

Emeklilik 3600 gün detayı listelendi! Detaylar belli oldu, 51, 52, 53, 54 yaşında kısmi emeklilik! 2000 - 2001 -2002 sonrası sigortalılar...

Emeklilik yeni sistemi için son dakika yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. EYT fırsatını az farkla kaçıranlar yapılan yenilikleri yakından takip ediyor. Kısmi emeklilikten yararlananlar için taban maaş 7.500 TL olarak güncellenecek. Ayrıca primi yetmeyene 3600 gün formülüyle SSK'lı kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilecek. Esnafa prim eşitlemesi ile SSK ve Bağ-Kur'lu için için istenen gün sayısı eşitlendi. Artık 7.200 prim gününü tamamlayanlar emeklilik başvurusunda bulunabilecek. İşte, kısmi emeklilik için aranan şartlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 21:56
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Emeklilik 3600 gün detayı listelendi! Detaylar belli oldu, 51, 52, 53, 54 yaşında kısmi emeklilik! 2000 - 2001 -2002 sonrası sigortalılar...

Yeni düzenleme ile emeklilik sisteminde adımların atılması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi ile ilk adım atılmış oldu. Yeni emeklilik sisteminde kadınlar için bazı esnetmelerin yaşanabileceği müjdesi gelmişti. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girmiş olacak. İşte, kısmi emeklilik için aranan şartlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik 3600 gün detayı listelendi! Detaylar belli oldu, 51, 52, 53, 54 yaşında kısmi emeklilik! 2000 - 2001 -2002 sonrası sigortalılar...

EYT' yasasından primi yetmeyip yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girmiş olacak.

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Emeklilik 3600 gün detayı listelendi! Detaylar belli oldu, 51, 52, 53, 54 yaşında kısmi emeklilik! 2000 - 2001 -2002 sonrası sigortalılar...

İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilecek.

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Emeklilik 3600 gün detayı listelendi! Detaylar belli oldu, 51, 52, 53, 54 yaşında kısmi emeklilik! 2000 - 2001 -2002 sonrası sigortalılar...

KÖK MAAŞLAR DA ARTACAK

Bunun için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını buluyor. Aylık tutarı sigorta başlangıcının 2000'den önce ve sonra olmasına göre değişiyor.

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Emeklilik 3600 gün detayı listelendi! Detaylar belli oldu, 51, 52, 53, 54 yaşında kısmi emeklilik! 2000 - 2001 -2002 sonrası sigortalılar...

Kısmi emeklilik hakkı kazananlar için de kök aylıkları ne olursa olsun alacakları aylık 7500 lira olacak. Temmuz ayında yeni zamla birlikte kök maaşlar da artacak.