Emeklilik 3600 gün detayı listelendi! Detaylar belli oldu, 51, 52, 53, 54 yaşında kısmi emeklilik! 2000 - 2001 -2002 sonrası sigortalılar...

Emeklilik yeni sistemi için son dakika yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. EYT fırsatını az farkla kaçıranlar yapılan yenilikleri yakından takip ediyor. Kısmi emeklilikten yararlananlar için taban maaş 7.500 TL olarak güncellenecek. Ayrıca primi yetmeyene 3600 gün formülüyle SSK'lı kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilecek. Esnafa prim eşitlemesi ile SSK ve Bağ-Kur'lu için için istenen gün sayısı eşitlendi. Artık 7.200 prim gününü tamamlayanlar emeklilik başvurusunda bulunabilecek. İşte, kısmi emeklilik için aranan şartlar...