13 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1999 sonrası sigorta girişi olanlar dikkat! Yeni prim gün yıl yaş şartı sil baştan şekillendi! Emeklilik prim tablosu yenilendi!

1999 sonrası sigorta girişi olanlar dikkat! Yeni prim gün yıl yaş şartı sil baştan şekillendi! Emeklilik prim tablosu yenilendi!

Emeklilikte reformlar devam ediyor. İlk etapta milyonlarca kişi EYT düzenlemesiyle birlikte emeklilik hakkına kavuşurken havuzun dışında kalanlar ise unutulmadı. Emekli olamayanlar için ise yeni düzenlemeler devam ediyor. 1 milyon kişi için prim ödeme gün sayısı 7200 olarak güncellendi. Erken emeklilikte şartlar değişti. 1999 ve sonrası işe girişliler için tablo sil baştan şekillendi. İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:04
  • 1
  • 13
1999 sonrası sigorta girişi olanlar dikkat! Yeni prim gün yıl yaş şartı sil baştan şekillendi! Emeklilik prim tablosu yenilendi!

Geçtiğimiz günlerde milyonlarca kişiye EYT sonrası emeklilik kapılarını açacak olan yeni gelişmeye dair müjde geldi. 1 milyon kişi 5 yıl erken emeklilik hakkına kavuşacak. SSK, BAĞ-KUR'lu detayları araştırmaya başladı. Erken emeklilik için yıl şartı değişiyor. 1999 sonrası sigorta girişi olanların dikkat etmesi gerekiyor. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
1999 sonrası sigorta girişi olanlar dikkat! Yeni prim gün yıl yaş şartı sil baştan şekillendi! Emeklilik prim tablosu yenilendi!

YENİ PRİM GÜN YIL ŞARTI SİL BAŞTAN!

Kayseri mitinginde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 1 milyon küçük esnafa erken emeklilik müjdesi verdi. Yapılan açıklamaya göre, 9.000 olan esnaf prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitlenecek.

  • 3
  • 13
1999 sonrası sigorta girişi olanlar dikkat! Yeni prim gün yıl yaş şartı sil baştan şekillendi! Emeklilik prim tablosu yenilendi!

Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 13
1999 sonrası sigorta girişi olanlar dikkat! Yeni prim gün yıl yaş şartı sil baştan şekillendi! Emeklilik prim tablosu yenilendi!

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE DAHA ERKEN EMEKLİLİK ŞANSI

Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu. Esnaf, SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesinden emekli olmak istiyordu. Daha önce bu konuda bir düzenleme yapılacağını belirten Başkan Erdoğan, bugün esnafa uzun zamandan beri duymak istediği müjdeyi açıkladı.

Böylelikle 1 milyona yakın esnafın önünde daha kısa zamanda emekli olmanın yolu açılmış oldu.

  • 5
  • 13
1999 sonrası sigorta girişi olanlar dikkat! Yeni prim gün yıl yaş şartı sil baştan şekillendi! Emeklilik prim tablosu yenilendi!

PRİM TABLOSU YENİLENDİ!

Yapılacak düzenlemeyle çiftçilerin emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Çiftçiler bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek.