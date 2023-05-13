1999 sonrası sigorta girişi olanlar dikkat! Yeni prim gün yıl yaş şartı sil baştan şekillendi! Emeklilik prim tablosu yenilendi!

Emeklilikte reformlar devam ediyor. İlk etapta milyonlarca kişi EYT düzenlemesiyle birlikte emeklilik hakkına kavuşurken havuzun dışında kalanlar ise unutulmadı. Emekli olamayanlar için ise yeni düzenlemeler devam ediyor. 1 milyon kişi için prim ödeme gün sayısı 7200 olarak güncellendi. Erken emeklilikte şartlar değişti. 1999 ve sonrası işe girişliler için tablo sil baştan şekillendi. İşte tüm detaylar...