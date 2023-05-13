HaberlerGaleriStaj çıraklık sigortası, kademeli yaş indirimi sıralandı! EYT kademeli emeklilik tablosu netleşti! 8 Eylül 1999 sonrası, 2-4 yıl arası...
Staj çıraklık sigortası, kademeli yaş indirimi sıralandı! EYT kademeli emeklilik tablosu netleşti! 8 Eylül 1999 sonrası, 2-4 yıl arası...
EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açıldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini az farkla kaçıranlar ise yeni formüller için arayışa geçti. EYT yasasından yararlanamayanlar yani 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için bir kademeli yaş şartıyla emeklilik masaya geldi. İşte kısmi emeklilik için aranan şartlar!