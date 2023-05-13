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Haberler Galeri Staj çıraklık sigortası, kademeli yaş indirimi sıralandı! EYT kademeli emeklilik tablosu netleşti! 8 Eylül 1999 sonrası, 2-4 yıl arası...

Staj çıraklık sigortası, kademeli yaş indirimi sıralandı! EYT kademeli emeklilik tablosu netleşti! 8 Eylül 1999 sonrası, 2-4 yıl arası...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açıldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini az farkla kaçıranlar ise yeni formüller için arayışa geçti. EYT yasasından yararlanamayanlar yani 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için bir kademeli yaş şartıyla emeklilik masaya geldi. İşte kısmi emeklilik için aranan şartlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2023 08:37 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 08:38
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Staj çıraklık sigortası, kademeli yaş indirimi sıralandı! EYT kademeli emeklilik tablosu netleşti! 8 Eylül 1999 sonrası, 2-4 yıl arası...

EYT düzenlemesi sonrasında yeni emeklilik sistemi için detaylar merak ediliyor. Kapsam dışında kalan vatandaşlar emeklilik için yasalarda yer alan diğer formülleri merak ediyor. EYT kapsamında olup da prim gün sayısı yeterli olmayanlar borçlanma ve kısmi emeklilik için şartları sorguluyor. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilecek. Esnaf için gerekli olan prim gün sayısının düşürülmesi, kadınlarda çocuk sayısına göre emeklilik yaşının esnetilmesi gibi yeni adımlar yakından takip ediliyor. İşte EYT kısmi emeklilik şartları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Staj çıraklık sigortası, kademeli yaş indirimi sıralandı! EYT kademeli emeklilik tablosu netleşti! 8 Eylül 1999 sonrası, 2-4 yıl arası...

5 YIL ERKEN EMEKLiLiK FIRSATI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1 milyon küçük esnafı sevindiren emeklilik düzenlemesi için müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak" açıklamasını yaptı.

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Staj çıraklık sigortası, kademeli yaş indirimi sıralandı! EYT kademeli emeklilik tablosu netleşti! 8 Eylül 1999 sonrası, 2-4 yıl arası...

Seçimlerden sonra ilk çıkartılacak yasalardan olacak düzenleme ile bundan sonra Bağ-Kur'lular emeklilik için 9000 gün (25 yıl) yerine 7200 gün (20 yıl) prim ödeyerek emekli olabilecek. Yani burada 5 yıl erken olma fırsatı doğacak.

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Staj çıraklık sigortası, kademeli yaş indirimi sıralandı! EYT kademeli emeklilik tablosu netleşti! 8 Eylül 1999 sonrası, 2-4 yıl arası...

EYT'LİLER DE FAYDALANACAK

Yeni emeklilik düzenlemesi ile EYT'li olup 9000 günü tamamlayamamış olan Bağ-kur'lular için de erken emeklilik anlamına gelecek. 7200 günü tamamlayan Bağ-Kur'lular EYT kapsamında hemen emekli olabilecek.

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Staj çıraklık sigortası, kademeli yaş indirimi sıralandı! EYT kademeli emeklilik tablosu netleşti! 8 Eylül 1999 sonrası, 2-4 yıl arası...

KISMİ EMEKLİLİK İÇİN DE PRİM GÜNÜ DÜŞECEK

Prim eşitliğinin sağlanması sonrasında Bağ-Kur'da 5400 gün olan kısmi emeklilik de SSK ile eşitlenerek 4500 güne düşecek.