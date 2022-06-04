Açıklanması an meselesi! 3600 ek gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeler yeniden hesaplandı! Memur maaşı ne kadar olacak?

3600 ek göstergede son gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çalışmaarın tamamlandığı, Başkan Erdoğan'a sunum yapılacağı bildirilmişti. Haziran ayının gelmesiyle birlitke "3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?, "3600 ek gösterge hangi memurları kapsıyor?" gibi sorular gündeme geldi. Peki, 3600 ek gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeler ne kadar olacak? 2022 memur maaşı ne kadar artacak? İşte cevaplar...