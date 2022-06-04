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Açıklanması an meselesi! 3600 ek gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeler yeniden hesaplandı! Memur maaşı ne kadar olacak?

3600 ek göstergede son gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çalışmaarın tamamlandığı, Başkan Erdoğan'a sunum yapılacağı bildirilmişti. Haziran ayının gelmesiyle birlitke "3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?, "3600 ek gösterge hangi memurları kapsıyor?" gibi sorular gündeme geldi. Peki, 3600 ek gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeler ne kadar olacak? 2022 memur maaşı ne kadar artacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2022 09:43
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Açıklanması an meselesi! 3600 ek gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeler yeniden hesaplandı! Memur maaşı ne kadar olacak?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesinde son düzlüğe girildi. Çalışmaların tamamkandığı ek göstergede dözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeler ne kadar olacak? 2022 memur maaşı ne kadar artacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıklanması an meselesi! 3600 ek gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeler yeniden hesaplandı! Memur maaşı ne kadar olacak?

YENİ GELİŞME

3600 ek gösterge düzenlemesinde yeni bir gelişme yaşandı. 3600 gösterge çalışmasında tartışılan konulardan biri de 2 yıllık yüksekokullardan mezun olanların bundan yararlanıp yararlanamayacağı olmuştu.

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Açıklanması an meselesi! 3600 ek gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeler yeniden hesaplandı! Memur maaşı ne kadar olacak?

Öğretmen, polis, din görevlisi gibi görevden bulunanlara verilen 3600 göstergeden sadece 4 yıllık üniversite bitirenlerin yararlanabileceği belirtilmişti. Ancak bu konuda kapsam genişledi. Başkan Erdoğan'a sunulan taslakta 2 yıllıklar da kapsamda bulunuyor.

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Açıklanması an meselesi! 3600 ek gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeler yeniden hesaplandı! Memur maaşı ne kadar olacak?

EYT FORMÜLÜ

Toplumun merakla beklediği EYT'liler konusunda da ekonomiye zorlayıcı bir yük getirmeyecek, sosyal faydası olacak kademeli bir model arayışının sürdüğü bildirildi. Bu konudaki gelişmelerin de önümüzdeki günlerde kamuoyu gündemine gelme olasılığının bulunduğu bildirildi.

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Açıklanması an meselesi! 3600 ek gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeler yeniden hesaplandı! Memur maaşı ne kadar olacak?

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.