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Altın fiyatlarında sarsacak haraketlilik! Uzman isim uyardı! Yatırımcılar dikkat! Gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?
Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında altın fiyatlarında yaşanacak hareketlilik takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde de altın fiyatları hareketli seyrederken, gram altın 454 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen son dakika haberlerine altın fiyatları belli oldu. İşte, Gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 16.04.2021 21:21 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 21:21
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