Altın fiyatlarında sarsacak haraketlilik! Uzman isim uyardı! Yatırımcılar dikkat! Gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Salgın sürecinde altın fiyatlarında dalgalanmalar yatırımcılar kafaları karıştırıyor. Haftanın son işlem günü, cuma gününde de Kapalıçarşı altın fiyatları, altın alış satış işlemi yapacaklar tarafından araştırılıyor. Çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları durağan seyrediyor ve altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor. İşte, gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?