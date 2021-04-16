16 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Altın fiyatlarında sarsacak haraketlilik! Uzman isim uyardı! Yatırımcılar dikkat! Gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında sarsacak haraketlilik! Uzman isim uyardı! Yatırımcılar dikkat! Gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında altın fiyatlarında yaşanacak hareketlilik takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde de altın fiyatları hareketli seyrederken, gram altın 454 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen son dakika haberlerine altın fiyatları belli oldu. İşte, Gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 16.04.2021 21:21 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 21:21
  • 1
  • 8
Altın fiyatlarında sarsacak haraketlilik! Uzman isim uyardı! Yatırımcılar dikkat! Gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Salgın sürecinde altın fiyatlarında dalgalanmalar yatırımcılar kafaları karıştırıyor. Haftanın son işlem günü, cuma gününde de Kapalıçarşı altın fiyatları, altın alış satış işlemi yapacaklar tarafından araştırılıyor. Çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları durağan seyrediyor ve altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor. İşte, gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Altın fiyatlarında sarsacak haraketlilik! Uzman isim uyardı! Yatırımcılar dikkat! Gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 409,71

SATIŞ: 439,56

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.983,00

SATIŞ: 3.061,00

  • 3
  • 8
Altın fiyatlarında sarsacak haraketlilik! Uzman isim uyardı! Yatırımcılar dikkat! Gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.004,00

SATIŞ: 3.050,00

  • 4
  • 8
Altın fiyatlarında sarsacak haraketlilik! Uzman isim uyardı! Yatırımcılar dikkat! Gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.898,55

SATIŞ: 2.957,62

  • 5
  • 8
Altın fiyatlarında sarsacak haraketlilik! Uzman isim uyardı! Yatırımcılar dikkat! Gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.454,00

SATIŞ: 1.498,00