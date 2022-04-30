HaberlerGaleriMayıs ayı ekonomi gündemi: 3600 ek gösterge düğümü çözülüyor! Enflasyon, Merkez Bankası PPK toplantısı, büyüme rakamları...
Mayıs ayı ekonomi gündemi: 3600 ek gösterge düğümü çözülüyor! Enflasyon, Merkez Bankası PPK toplantısı, büyüme rakamları...
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 3600 ek göstergede son viraja girildi. 3600 ek gösterge, enflasyon, Merkez Bankası PPK toplantısı, ihracat ve büyüme rakamlarına ilişkin veriler yakından takip ediliyor. Mayıs ayında ekonomi gündemi yoğun geçecek. Ramazan Bayramı'nın ardından nisan ayına ilişkin enflasyon verisi ve ihracat rakamları açıklanacak. Peki, 2022 Mayıs ayı ekonomi gündemi nasıl olacak? İşte haberin detayları...