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Mayıs ayı ekonomi gündemi: 3600 ek gösterge düğümü çözülüyor! Enflasyon, Merkez Bankası PPK toplantısı, büyüme rakamları...

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 3600 ek göstergede son viraja girildi. 3600 ek gösterge, enflasyon, Merkez Bankası PPK toplantısı, ihracat ve büyüme rakamlarına ilişkin veriler yakından takip ediliyor. Mayıs ayında ekonomi gündemi yoğun geçecek. Ramazan Bayramı'nın ardından nisan ayına ilişkin enflasyon verisi ve ihracat rakamları açıklanacak. Peki, 2022 Mayıs ayı ekonomi gündemi nasıl olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2022 12:46
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Mayıs ayı ekonomi gündemi: 3600 ek gösterge düğümü çözülüyor! Enflasyon, Merkez Bankası PPK toplantısı, büyüme rakamları...

Mayıs ayı ekonomi gündemi yoğun geçecek. Ramazan Bayramı tatilinin ardından Türkiye'yi mayıs ayında yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. Bayramın ardından nisan ayı enflasyon oranı açıklanacak. Bu veri ile birlikte yılın ilk yarısının dört aylık enflasyon verisi belirlenmiş olacak. Memur ve emekliler enflasyon verisine odaklanırken, ihracat ve işsizlik verileri ile Merkez Bankası PPK toplantısı ve büyüme rakamları da ykaından takip ediliyor. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mayıs ayı ekonomi gündemi: 3600 ek gösterge düğümü çözülüyor! Enflasyon, Merkez Bankası PPK toplantısı, büyüme rakamları...

NİSAN AYI ENFLASYIN ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ramazan Bayramı tatilinin hemen ardından 5 Mayıs'ta nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıklayacak. TÜFE martta aylık bazda yüzde 5,46, Yİ-ÜFE yüzde 9,19 artmıştı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 olarak kayıtlara geçmişti.

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Mayıs ayı ekonomi gündemi: 3600 ek gösterge düğümü çözülüyor! Enflasyon, Merkez Bankası PPK toplantısı, büyüme rakamları...

Aynı hafta Ticaret Bakanlığınca nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin de açıklanması bekleniyor. Türkiye'nin ihracatı martta yıllık bazda yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar olmuştu. Böylece, ocak, şubat ve mart aylarında ihracatta en yüksek aylık rakamlar açıklanmıştı.

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Mayıs ayı ekonomi gündemi: 3600 ek gösterge düğümü çözülüyor! Enflasyon, Merkez Bankası PPK toplantısı, büyüme rakamları...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki güçlü performansa dikkati çekerek, "235,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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Mayıs ayı ekonomi gündemi: 3600 ek gösterge düğümü çözülüyor! Enflasyon, Merkez Bankası PPK toplantısı, büyüme rakamları...

İŞSİZLİK VE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Gelecek ay takip edilecek bir diğer veri olan işsizlik rakamları da 10 Mayıs'ta belli olacak. TÜİK, mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. İşsizlik oranı şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 10,7 olmuştu. TÜİK, 16 Mayıs'ta da yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.