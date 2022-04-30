Mayıs ayı ekonomi gündemi: 3600 ek gösterge düğümü çözülüyor! Enflasyon, Merkez Bankası PPK toplantısı, büyüme rakamları...

Mayıs ayı ekonomi gündemi yoğun geçecek. Ramazan Bayramı tatilinin ardından Türkiye'yi mayıs ayında yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. Bayramın ardından nisan ayı enflasyon oranı açıklanacak. Bu veri ile birlikte yılın ilk yarısının dört aylık enflasyon verisi belirlenmiş olacak. Memur ve emekliler enflasyon verisine odaklanırken, ihracat ve işsizlik verileri ile Merkez Bankası PPK toplantısı ve büyüme rakamları da ykaından takip ediliyor. İşte merak edilenler...