16 Ekim 2023, Pazartesi
Listedeki şartları sağlana en düşük: 5 bin 365 TL, en fazla: 10.731 TL ödeme! Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor
"İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler?" sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. İş arayan vatandaşlar için işsizlik maaşı başvuruları, İŞKUR tarafından kabul edilmeye başlandı. İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişilere ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen bir ödenektir. Güncel tutarları ve başvuru şartları açıklandı.
Giriş Tarihi: 16.10.2023 18:03 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 18:06
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