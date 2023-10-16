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Haberler Galeri Listedeki şartları sağlana en düşük: 5 bin 365 TL, en fazla: 10.731 TL ödeme! Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor

Listedeki şartları sağlana en düşük: 5 bin 365 TL, en fazla: 10.731 TL ödeme! Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor

"İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler?" sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. İş arayan vatandaşlar için işsizlik maaşı başvuruları, İŞKUR tarafından kabul edilmeye başlandı. İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişilere ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen bir ödenektir. Güncel tutarları ve başvuru şartları açıklandı.

Giriş Tarihi: 16.10.2023 18:03 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 18:06
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Listedeki şartları sağlana en düşük: 5 bin 365 TL, en fazla: 10.731 TL ödeme! Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor

İş arayan vatandaşlar için işsizlik maaşı başvuruları İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) tarafından kabul edilmeye başlandı. İşsizlik maaşı, işini kaybeden kişilere ekonomik destek sağlamak amacıyla devlet tarafından ödenen bir ödenektir. İşte, işsizlik maaşı hakkında merak edilenler...

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Listedeki şartları sağlana en düşük: 5 bin 365 TL, en fazla: 10.731 TL ödeme! Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR VE NASIL BAŞVURULUR?

İşsizlik maaşı, işlerinden ayrılan veya işsiz kalan bireylere maddi destek sağlamak için sunulan bir hükümet programıdır. İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Başvurular işsizlik durumunun başlangıcından itibaren belirli bir süre içinde yapılmalıdır.

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Listedeki şartları sağlana en düşük: 5 bin 365 TL, en fazla: 10.731 TL ödeme! Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor

İŞSİZLİK MAAŞI TUTARLARI GÜNCELLENDİ

İşsizlik maaşı tutarları, asgari ücret artışlarına göre güncellenmektedir. Son güncellemelerle en düşük işsizlik maaşı 5.365 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 10.731 TL olarak belirlenmiştir. İşsizlik maaşı ödeme miktarı, kişinin sigorta ve prim gün sayısına göre değişiklik gösterir. Örneğin, 600 gün sigortalı çalışan bir kişiye 180 gün, 900 gün sigortalı çalışan bir kişiye 240 gün işsizlik maaşı ödenirken, 1080 gün sigortalı çalışan bir kişiye 300 gün işsizlik maaşı verilir.

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Listedeki şartları sağlana en düşük: 5 bin 365 TL, en fazla: 10.731 TL ödeme! Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşı alabilmek için başvuruda bulunan kişilerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar şunlar olabilir:

Yurt dışına çıkış yapılmamalıdır.
Yeni bir işe başlanmamalıdır.
Silah altına alınmamış olmalıdır.
SGK yaşlılık maaşı almamalıdır.
İkamet adresi değiştirilmemelidir.
Başvurular, İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR hizmet noktaları aracılığıyla yapılabilir.

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Listedeki şartları sağlana en düşük: 5 bin 365 TL, en fazla: 10.731 TL ödeme! Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşsizlik maaşı, işten ayrıldıktan veya işsiz kaldıktan sonra gelir kaybına uğrayan kişilere maddi destek sağlamak amacıyla sunulan bir hükümet programıdır. İşsizlik maaşı, işsizlik sürecinde yaşanan maddi zorlukları hafifletmeyi amaçlar.