Listedeki şartları sağlana en düşük: 5 bin 365 TL, en fazla: 10.731 TL ödeme! Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor

İŞSİZLİK MAAŞI TUTARLARI GÜNCELLENDİ

İşsizlik maaşı tutarları, asgari ücret artışlarına göre güncellenmektedir. Son güncellemelerle en düşük işsizlik maaşı 5.365 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 10.731 TL olarak belirlenmiştir. İşsizlik maaşı ödeme miktarı, kişinin sigorta ve prim gün sayısına göre değişiklik gösterir. Örneğin, 600 gün sigortalı çalışan bir kişiye 180 gün, 900 gün sigortalı çalışan bir kişiye 240 gün işsizlik maaşı ödenirken, 1080 gün sigortalı çalışan bir kişiye 300 gün işsizlik maaşı verilir.