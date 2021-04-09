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Haberler Galeri Emeklilere yeni zamlar yolda! SSK Bağkur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? En az...

Emeklilere yeni zamlar yolda! SSK Bağkur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? En az...

Emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklileri tarafından temmuz zamları heyecanla bekleniyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında zamlı maaşlarını hesaplarında gören emekliler, temmuz ayı zam oranlarının ne kadar olacağını şimdiden araştırmaya başladı. Mart ayı enflasyon oranı ile emekli maaşı için ipuçları ortaya çıkmaya başladı. "2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt olarak son gelişmeleri yazımızda ele aldık.

Giriş Tarihi: 09.04.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 16:44
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Emeklilere yeni zamlar yolda! SSK Bağkur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? En az...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde! Nisan ayına girmemiz ile birlikte yılık ilk yarısında yapılacak zam oranı gündeme geldi. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranına göre belirlenen emekli maaşları ile ilgili ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Henüz temmuz zammı belli olmasa da, enflasyon verilerine göre zam tahminleri de belirgin hale geliyor. Peki, 2SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? İşte cevaplar...

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Emeklilere yeni zamlar yolda! SSK Bağkur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? En az...

TEMMUZ ZAMLI İLE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memurlara, memur emeklilerine Temmuz'da en az yüzde 3 zam var. Bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 3'ü aşarsa zam artacak. İlk 3 aylık enflasyon yüzde 3.71 çıktı.

Buna göre memurlara ve emeklilere şimdiden yüzde 0.71 enflasyon farkı oluştu.

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Emeklilere yeni zamlar yolda! SSK Bağkur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? En az...

3 VERİ DAHA VAR

Nisan, Mayıs ve Haziran verilerine göre bu fark artabilecek.

Şu anda oluşan 3 aylık yüzde 3.71'lik orana göre, en düşük memur maaşı 4 bin 141, memur emeklisi maaşı da 3 bin 132 liraya ulaşacak.

Bu rakamlar artacak.

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Emeklilere yeni zamlar yolda! SSK Bağkur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? En az...

562 TL AİLE YARDIMI

Memurların aile yardımı da Temmuz'da zamlanacak.

Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 3.71'lik orana göre eş yardımı 376,83 liradan 390,81 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 82,90 liradan 85,98 liraya, 6 yaş üstü için 41,45 liradan 42,99 liraya çıkacak. 2 çocuklu 562,77 lira alacak.

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Emeklilere yeni zamlar yolda! SSK Bağkur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? En az...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Buna göre ikramiye 1.083 lira olacak. Peki emekliler Ramazan Bayramı ikramiyesini ne zaman alacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs. İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları.