Emeklilere yeni zamlar yolda! SSK Bağkur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? En az...

Emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklileri tarafından temmuz zamları heyecanla bekleniyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında zamlı maaşlarını hesaplarında gören emekliler, temmuz ayı zam oranlarının ne kadar olacağını şimdiden araştırmaya başladı. Mart ayı enflasyon oranı ile emekli maaşı için ipuçları ortaya çıkmaya başladı. "2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt olarak son gelişmeleri yazımızda ele aldık.