Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?

Emekli promosyonu için ilk imza Ziraat Bankası tarafından atıldı ve promosyona yüzde 66 oranında bir artış oldu. 300-325-450 lira olan promosyon 500-625-750 lira oldu. Hemen arkasından Garanti Bankası geldi. Garanti BBVA, ek ürün koşulu olmadan 1200 lira promosyon vereceğini açıkladı. Emeklilere promosyon için imzalar atılıyor. Peki, Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, TEB emekli promosyon ne kadar? Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 09.03.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 13:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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