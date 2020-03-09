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Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?

Emekli promosyonu için ilk imza Ziraat Bankası tarafından atıldı ve promosyona yüzde 66 oranında bir artış oldu. 300-325-450 lira olan promosyon 500-625-750 lira oldu. Hemen arkasından Garanti Bankası geldi. Garanti BBVA, ek ürün koşulu olmadan 1200 lira promosyon vereceğini açıkladı. Emeklilere promosyon için imzalar atılıyor. Peki, Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, TEB emekli promosyon ne kadar? Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 09.03.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 13:12
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Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?

Emekli banka promosyon ücretleri belli oluyor. Bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile imza atmaya başladı. 2020-2023 sözleşmesi imzalayan bankalar promosyon ücretlerini açıklamaya başladı. İlk imza Ziraat Bankası tarafından atılmıştı. Emekli maaşını 3 yıl istediği bankadan alma taahhüdünü veren emekliler promosyon ücreti alabilecekler. Peki, emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman? İşte ayrıntılar...

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Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Promosyon ödemeleri başvuruların yapılmasının ardından verilecek.

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Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?

ZİRAAT BANKASI

Yapılan anlaşmaya göre, 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödenecek. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak.

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Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokol ile emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan 1.200 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2 bin 500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

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Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?

YAPI KREDİ

Emekli maaşlarını 3 yıl Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler bin liraya varan nakit promosyon kazanacak.

Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.