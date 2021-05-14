Akın ettiler, sudan ucuz fırsat! Sıfır faiz kredi ve 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...

Yeni MEGANE Sedan, 203.900 TL' den başlayan fiyat ve Aylık 2.500 TL Taksit Fırsatıyla!

Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Yeni MEGANE Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilin perakende satın alımında 203.900 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanya kapsamında, 143.900 TL peşinat, 60.000 TL kredi, 36 ay vade ve %1,61 faiz oranı seçeneği ile oluşan aylık ödeme tutarı 2.422 TL'dir.

Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Kredi Koruma Sigortasıyla (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir. Taşıt kredilerinin maksimum kredilendirme oranı, bireysel ve ticari müşteriye göre değişiklik göstermektedir.