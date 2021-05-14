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Akın ettiler, sudan ucuz fırsat! Sıfır faiz kredi ve 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...
Araba almak isteyen vatandaşlara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye'de satış yapan otomobil devleri kampanyalı fiyatlarını açıklıyor. Araba almak isteyen vatandaşlar 69.000 liraya kadar indirim ve 12 ay vade sıfır faizden yararlanıyor. Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen ve BMW gibi birçok marka resmi internet siteleri üzerinden güncel fiyatları paylaşıyor. İşte, kampanyalı otomobil fiyatları...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 23:48
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