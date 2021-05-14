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Haberler Galeri Akın ettiler, sudan ucuz fırsat! Sıfır faiz kredi ve 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...

Akın ettiler, sudan ucuz fırsat! Sıfır faiz kredi ve 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...

Araba almak isteyen vatandaşlara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye'de satış yapan otomobil devleri kampanyalı fiyatlarını açıklıyor. Araba almak isteyen vatandaşlar 69.000 liraya kadar indirim ve 12 ay vade sıfır faizden yararlanıyor. Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen ve BMW gibi birçok marka resmi internet siteleri üzerinden güncel fiyatları paylaşıyor. İşte, kampanyalı otomobil fiyatları...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 23:48
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Akın ettiler, sudan ucuz fırsat! Sıfır faiz kredi ve 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...

Otomobil almak isteyenler Nisan ayında uygulanan kampanyalarının tekrarlanıp tekrarlanmayacağını merak ediyor. Türkiye'de satış yapan markalardan kampanya ve indirim açıklaması geldi. Araba almak isteyen vatandaşlar 69.000 liraya kadar indirim ve 12 ay vade sıfır faizden yararlanıyor. Araba sahibi olmak isteyenler fiyat performans açısında bütçesine uygun otomobili bulmak istiyor. Mayıs ayı araba kampanyaları otomobil firmalarının resmi internet sayfalarında yayınlanıyor. İşte, Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen otomobil kampanyaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akın ettiler, sudan ucuz fırsat! Sıfır faiz kredi ve 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...

CİTROEN OTOMOBİL KAMPANYASI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ticari araçlar alanında tasarım, teknoloji ve verimli dizel motorları sayesinde ekonomiyi ideal gövde boyutlarıyla buluşturan Citroen, mayıs ayına özel PSA Finans avantajıyla sunduğu kampanyalarla, bireysel ve KOBİ müşterilerine kolaylıklar sağlıyor.

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Akın ettiler, sudan ucuz fırsat! Sıfır faiz kredi ve 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...

Bu kapsamda kombivan sınıfının öncüsü Citroen Berlingo, 55 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi avantajıyla tüketicilere sunuluyor. Ayrıca modüler tasarıma sahip Berlingo'nun kombi versiyonlarında, nakit alımlarda 6 bin TL'ye kadar indirim fırsatı kullanıcılarla buluşuyor. Citroen, Berlingo'da sunduğu 163 bin TL'den başlayan anahtar teslim fiyatıyla mayıs ayı boyunca yeni bir ticari araç satın alacaklara önemli fırsatlar sağlıyor.

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Akın ettiler, sudan ucuz fırsat! Sıfır faiz kredi ve 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...

Citroen, konfor, teknoloji ve mimarisiyle binek araçları aratmayan Jumpy ve Jumpy panelvan modelleri ile üstün kapasiteli ticari aracı Jumper'ı ise 75 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanıyla sunuyor. Citroen, Jumpy ve Jumper modellerini 48 bin TL'ye 12 ay boyunca sıfır faizli kredi fırsatı ve avantajlı fiyatlarla KOBİ'ler ile buluşturuyor.

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Akın ettiler, sudan ucuz fırsat! Sıfır faiz kredi ve 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...

Yeni MEGANE Sedan, 203.900 TL' den başlayan fiyat ve Aylık 2.500 TL Taksit Fırsatıyla!

Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Yeni MEGANE Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilin perakende satın alımında 203.900 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanya kapsamında, 143.900 TL peşinat, 60.000 TL kredi, 36 ay vade ve %1,61 faiz oranı seçeneği ile oluşan aylık ödeme tutarı 2.422 TL'dir.

Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Kredi Koruma Sigortasıyla (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir. Taşıt kredilerinin maksimum kredilendirme oranı, bireysel ve ticari müşteriye göre değişiklik göstermektedir.