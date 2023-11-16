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Haberler Galeri Tarım Kredi Market indirim yarın sona eriyor! 40'lı tuvalet kağıdı 154,90 TL, Çay 89 TL, 100'lü peçete 13,90 TL ve pilavlık bulgur 48,90 TL'den satışa sunuyor

Tarım Kredi Market indirim yarın sona eriyor! 40'lı tuvalet kağıdı 154,90 TL, Çay 89 TL, 100'lü peçete 13,90 TL ve pilavlık bulgur 48,90 TL'den satışa sunuyor

Tarım Kredi Market, Kasım ayına özel olarak düzenlediği 16 Kasım İndirim Kataloğu'nu yayınladı ve bu avantajlı kampanya, 17 Kasım tarihine kadar geçerli olacak. İndirimli ürünler arasında yer alan bütün piliç sadece 51,50 TL, süt 21,50 TL, siyah zeytin 99,50 TL ve taze tazelenen ürünlerle birbirinden uygun fiyatlar sunuluyor. Ayrıca, 1 kg Toros peyniri sadece 149,50 TL, beyaz peynir ise sadece 119,90 TL'den satışa sunuluyor. Bu kaçırılmayacak fırsatlar için 17 Kasım'a kadar Tarım Kredi Market şubelerine uğramayı unutmayın. İşte Tarım Kredi'nin sunduğu indirimli ürünler ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 16.11.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 15:51
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Tarım Kredi Market indirim yarın sona eriyor! 40’lı tuvalet kağıdı 154,90 TL, Çay 89 TL, 100’lü peçete 13,90 TL ve pilavlık bulgur 48,90 TL’den satışa sunuyor

Tarım Kredi Market, 15 Kasım itibariyle başlattığı indirim kataloğuyla müşterilerine Kasım ayına özel bir dizi avantaj sunuyor. 17 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan bu özel kampanya kapsamında kırmızı mercimek sadece 21,90 TL, bütün piliçler 51,50 TL, süt 21,50 TL, siyah zeytin 99,50 TL, 1 kilogram tost peyniri 149,50 TL, beyaz peynir 119,90 TL, çay 89 TL, 40'lı tuvalet kağıdı 154,90 TL, 100'lü peçete 13,90 TL ve pilavlık bulgur 48,90 TL gibi özel fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Tarım Kredi Market, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarıyla Kasım ayının ilk indirim kataloğunu müşterilerine sunarak, ekonomik ve güncel alışverişin vazgeçilmez adresi olmayı sürdürüyor. İşte Tarım Kredi fırsat ürünler ve fiyatları…

TARIM KREDİ 15 KASIM İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market indirim yarın sona eriyor! 40’lı tuvalet kağıdı 154,90 TL, Çay 89 TL, 100’lü peçete 13,90 TL ve pilavlık bulgur 48,90 TL’den satışa sunuyor

Tavuk Fileto 129,90 TL

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Tarım Kredi Market indirim yarın sona eriyor! 40’lı tuvalet kağıdı 154,90 TL, Çay 89 TL, 100’lü peçete 13,90 TL ve pilavlık bulgur 48,90 TL’den satışa sunuyor

Kakaolu Krema 59,90 TL

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Tarım Kredi Market indirim yarın sona eriyor! 40’lı tuvalet kağıdı 154,90 TL, Çay 89 TL, 100’lü peçete 13,90 TL ve pilavlık bulgur 48,90 TL’den satışa sunuyor

Marmarabirlik Siyah Zeytin: 64,50 TL

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Tarım Kredi Market indirim yarın sona eriyor! 40’lı tuvalet kağıdı 154,90 TL, Çay 89 TL, 100’lü peçete 13,90 TL ve pilavlık bulgur 48,90 TL’den satışa sunuyor

Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 114,90 TL