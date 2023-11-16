Tarım Kredi Market indirim yarın sona eriyor! 40'lı tuvalet kağıdı 154,90 TL, Çay 89 TL, 100'lü peçete 13,90 TL ve pilavlık bulgur 48,90 TL'den satışa sunuyor

Tarım Kredi Market, Kasım ayına özel olarak düzenlediği 16 Kasım İndirim Kataloğu'nu yayınladı ve bu avantajlı kampanya, 17 Kasım tarihine kadar geçerli olacak. İndirimli ürünler arasında yer alan bütün piliç sadece 51,50 TL, süt 21,50 TL, siyah zeytin 99,50 TL ve taze tazelenen ürünlerle birbirinden uygun fiyatlar sunuluyor. Ayrıca, 1 kg Toros peyniri sadece 149,50 TL, beyaz peynir ise sadece 119,90 TL'den satışa sunuluyor. Bu kaçırılmayacak fırsatlar için 17 Kasım'a kadar Tarım Kredi Market şubelerine uğramayı unutmayın. İşte Tarım Kredi'nin sunduğu indirimli ürünler ve fiyatları…