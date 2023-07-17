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Haberler Galeri 1 milyon 562 bin TL'lik arabanın ikinci eline 2 milyon 90 bin TL fiyat belirledi! Galericiler yeni kurala uymadı | Büyük ceza geliyor

1 milyon 562 bin TL'lik arabanın ikinci eline 2 milyon 90 bin TL fiyat belirledi! Galericiler yeni kurala uymadı | Büyük ceza geliyor

İkinci el araçların satış fiyatının '0' liste fiyatından yüksek olarak belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı. Tüm ilanları kapsayan uygulama Resmi Gazete'de yayımlanarak 15 Temmuz 2023 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bazı galerilerin uygulamaya uymadığı görülürken, bakanlık düzenlemeye uymayan satıcılara ağır para cezası uygulayacak.

Giriş Tarihi: 17.07.2023 13:55
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1 milyon 562 bin TL’lik arabanın ikinci eline 2 milyon 90 bin TL fiyat belirledi! Galericiler yeni kurala uymadı | Büyük ceza geliyor

İkinci el araçların satış fiyatının sıfır liste fiyatından yüksek olarak belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklanmıştı. Tüm gerçek ve tüzel kişilere ait ilanları kapsayan uygulama 15 Temmuz 2023 itibarıyla uygulanmaya başladı. Bazı galerilerin ise uygulamaya uymadığı görüldü. İkinci el bir araca 2 milyon 90 bin TL fiyat belirleyen işletmecinin sattığı aracın Türkiye distribütörü firmanın internet sitesinde 1 milyon 562 bin TL olduğu görüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 milyon 562 bin TL’lik arabanın ikinci eline 2 milyon 90 bin TL fiyat belirledi! Galericiler yeni kurala uymadı | Büyük ceza geliyor

İkinci el araç satış fiyatlarının, sıfır araç fiyatından yüksek olarak belirlenmesine dair kısıtlama 15 Temmuz 2023 itibarıyla devreye girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından 6 Temmuz 2023'te yapılan açıklamayla, ikinci el araç ilanlarına yönelik denetimlerin artırılacağı, kısıtlamaya uymayanlara 300 bin TL'ye varan cezalar uygulanacağı aktarılmıştı.

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1 milyon 562 bin TL’lik arabanın ikinci eline 2 milyon 90 bin TL fiyat belirledi! Galericiler yeni kurala uymadı | Büyük ceza geliyor

Uygulamanın başladığı 15 Temmuz 2023 itibarıyla bazı ikinci el araç satışı yapanların kısıtlamaya uymadığı görüldü. Kağıthane'de bulunan bir oto galeride Türkiye distribütörü firmanın internet sitesinde önerilen satış fiyatı 1 milyon 562 bin 675 TL olduğu görülen aynı özelliklerdeki aracın 2 milyon 90 bin TL'ye satıldığı görüldü.

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1 milyon 562 bin TL’lik arabanın ikinci eline 2 milyon 90 bin TL fiyat belirledi! Galericiler yeni kurala uymadı | Büyük ceza geliyor

Araç sahibi ise aracın fiyatı hakkında 'hiçbir şey düşmez' dedi. Öte yandan ikinci el araç satın almak için oto galerilerin yoğunlukla bulunduğu Bağcılar'daki ticaret merkezine gelenler, fiyatlarda değişim olmadığını belirtti.

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1 milyon 562 bin TL’lik arabanın ikinci eline 2 milyon 90 bin TL fiyat belirledi! Galericiler yeni kurala uymadı | Büyük ceza geliyor

"KESİNLİKLE FİYAT DÜŞÜREN OLMADI TAM TERSİNE ARTTI"

Oto galerici Osman Özer, "Hiçbir şekilde uygulanmaya başlamadı aksine fiyatlar daha çok çıkmaya başladı. Bu uygulansa oto galericiler için de millet için de daha iyi olur. Kesinlikle fiyat düşüren olmadı tam tersine arttı. Uygulansa bile bazı esnaflar kendi aralarında bir şeyler yapıyor, bir şekilde çevirmeye çalışıyor. Sıfır araca 6 bin kilometre kısıtlaması geldiğinde araçla dışına çıkıp, gelip aracı satıyorlardı. Hiçbir etki etmedi, bu da etki etmez bence" dedi.