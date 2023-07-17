17 Temmuz 2023, Pazartesi
1 milyon 562 bin TL'lik arabanın ikinci eline 2 milyon 90 bin TL fiyat belirledi! Galericiler yeni kurala uymadı | Büyük ceza geliyor
İkinci el araçların satış fiyatının '0' liste fiyatından yüksek olarak belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı. Tüm ilanları kapsayan uygulama Resmi Gazete'de yayımlanarak 15 Temmuz 2023 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bazı galerilerin uygulamaya uymadığı görülürken, bakanlık düzenlemeye uymayan satıcılara ağır para cezası uygulayacak.
Giriş Tarihi: 17.07.2023 13:55
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