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Haberler Galeri Yeni yıl yaş prim tablosu! 1994-1997-2003-2016 SGK girişlilere 4-6 yıl öncesinden şahane emeklilik fırsatı

Yeni yıl yaş prim tablosu! 1994-1997-2003-2016 SGK girişlilere 4-6 yıl öncesinden şahane emeklilik fırsatı

Milyonlarca çalışanın ortak hayali erken emeklilik. Son zamanlarda, erken emeklilik koşullarının sağlanması için gerekli şartlar ve avantajlar sıkça gündeme geliyor. Bu bağlamda çalışanlar için en az 1, en çok 6 yıl erken emeklilik imkanı sunan düzenlemeler büyük ilgi çekiyor. Erken emeklilik şartlarını tamamlayan herkes Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe vererek emeklilik başvurusunda bulunabiliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2024 14:47
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Yeni yıl yaş prim tablosu! 1994-1997-2003-2016 SGK girişlilere 4-6 yıl öncesinden şahane emeklilik fırsatı

Bazı özel durumlar çalışanlara erken emeklilik fırsatı sunuyor. Kadın ve erkeklere bu hayali gerçekleştirmek için önemli fırsatlar sunuyor. Bu imkanlardan faydalanabilmek için duyurulan şartları inceleyerek kişisel durumunuza en uygun seçenekleri değerlendirmek ve gerekli başvuruları yapmak önem taşıyor.

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Yeni yıl yaş prim tablosu! 1994-1997-2003-2016 SGK girişlilere 4-6 yıl öncesinden şahane emeklilik fırsatı

KADINLAR İÇİN BÜYÜK AVANTAJ

Kadın çalışanlar için en büyük erken emeklilik avantajlarından biri, doğum borçlanması. Anneler, üç çocuğa kadar olan doğumları için borçlanarak, emeklilik prim gün sayılarını artırabiliyorlar.

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Yeni yıl yaş prim tablosu! 1994-1997-2003-2016 SGK girişlilere 4-6 yıl öncesinden şahane emeklilik fırsatı

Özellikle, bir çocuk için yapılan 2 yıllık borçlanma, kadın çalışanlara 6 yıla varan bir erken emeklilik avantajı sağlayabiliyor.

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Yeni yıl yaş prim tablosu! 1994-1997-2003-2016 SGK girişlilere 4-6 yıl öncesinden şahane emeklilik fırsatı

Bu hak, tüm kadın çalışanlar için geçerli; ister SSK'lı, ister kendi işini yapan Bağ-Kurlu olsunlar.

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Yeni yıl yaş prim tablosu! 1994-1997-2003-2016 SGK girişlilere 4-6 yıl öncesinden şahane emeklilik fırsatı

ERKEKLER İÇİN ASKERLİK BORÇLANMASI

Erkek çalışanlar için erken emekliliğin kapısını aralayan önemli bir faktör ise askerlik borçlanması.