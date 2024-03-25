Yeni yıl yaş prim tablosu! 1994-1997-2003-2016 SGK girişlilere 4-6 yıl öncesinden şahane emeklilik fırsatı

Bazı özel durumlar çalışanlara erken emeklilik fırsatı sunuyor. Kadın ve erkeklere bu hayali gerçekleştirmek için önemli fırsatlar sunuyor. Bu imkanlardan faydalanabilmek için duyurulan şartları inceleyerek kişisel durumunuza en uygun seçenekleri değerlendirmek ve gerekli başvuruları yapmak önem taşıyor.