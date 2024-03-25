25 Mart 2024, Pazartesi
Yeni yıl yaş prim tablosu! 1994-1997-2003-2016 SGK girişlilere 4-6 yıl öncesinden şahane emeklilik fırsatı
Milyonlarca çalışanın ortak hayali erken emeklilik. Son zamanlarda, erken emeklilik koşullarının sağlanması için gerekli şartlar ve avantajlar sıkça gündeme geliyor. Bu bağlamda çalışanlar için en az 1, en çok 6 yıl erken emeklilik imkanı sunan düzenlemeler büyük ilgi çekiyor. Erken emeklilik şartlarını tamamlayan herkes Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe vererek emeklilik başvurusunda bulunabiliyor.
Giriş Tarihi: 25.03.2024 14:47
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