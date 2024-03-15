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Haberler Galeri Emeklilere ödeme takvimi şekillendi! Müjdeli haber saat 6.50'de geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yatacak! 10.000, 10.500. 11.000 TL…

Emeklilere ödeme takvimi şekillendi! Müjdeli haber saat 6.50'de geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yatacak! 10.000, 10.500. 11.000 TL…

Emeklilik, birçok insan için çalışma hayatının tamamlanması ve yaşamın yeni bir dönemine adım atılması anlamına gelir. Bu dönemde, emeklilerin güvende hissetmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için emekli maaşı önemli bir gelir kaynağıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin bu önemli gelir kaynağı olan maaş ödemeleriyle ilgili son dakika duyurusu yaparak, emeklileri sevindirecek haberler verdi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 06:31
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Emeklilere ödeme takvimi şekillendi! Müjdeli haber saat 6.50’de geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yatacak! 10.000, 10.500. 11.000 TL…

Temmuz ayına yaklaşırken, memurlar ve emekliler maaşlarındaki zam oranını merakla bekliyorlar. Son iki ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan %11,54'lük artış, maaşlara olumlu yansısa da, enflasyon verileri ve toplu sözleşme görüşmelerindeki gelişmeler, Temmuz ayındaki zammın %21'in üzerine çıkabileceğini gösteriyor. Bu durum, maaşları düzenli olarak takip edenler için olumlu bir haber olabilir.

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Emeklilere ödeme takvimi şekillendi! Müjdeli haber saat 6.50’de geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yatacak! 10.000, 10.500. 11.000 TL…

SSK Emeklisi Mart Ayı Maaş Ödeme Takvimi:

Tahsis numarasının son hanesi 9 olanlar 17 Mart'ta,

Son hanesi 7 olanlar 18 Mart'ta,

Son hanesi 5 olanlar 19 Mart'ta,

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Emeklilere ödeme takvimi şekillendi! Müjdeli haber saat 6.50’de geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yatacak! 10.000, 10.500. 11.000 TL…

Son hanesi 3 olanlar 20 Mart'ta,

Son hanesi 1 olanlar 21 Mart'ta,

Son hanesi 8 olanlar 22 Mart'ta,

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Emeklilere ödeme takvimi şekillendi! Müjdeli haber saat 6.50’de geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yatacak! 10.000, 10.500. 11.000 TL…

Son hanesi 6 olanlar 23 Mart'ta,

Son hanesi 4 olanlar 24 Mart'ta,

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Emeklilere ödeme takvimi şekillendi! Müjdeli haber saat 6.50’de geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yatacak! 10.000, 10.500. 11.000 TL…

Son hanesi 2 olanlar 25 Mart'ta,

Son hanesi 0 olanlar 26 Mart'ta maaşlarını alacak.