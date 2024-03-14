1+1 2+1 ve 3+1 Konutlarda Anahtar Teslim Tarihi Netleşti! Aylık 7.500 TL ödeyerek ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade...

Yenişehir-Arnavutköy'deki evlerin hak sahiplerinin belirlenmesi için gerçekleştirilecek kura çekilişi, adayların merakla beklediği bir etkinlik haline geldi. Bu önemli etkinlik için tarih henüz belirlenmemiş olsa da, şirketin bu bilgiyi en kısa sürede internet sitesi üzerinden duyurması bekleniyor. Kura çekilişi, ev sahibi olma hayali kuran birçok kişi için adil bir şans sunuyor.