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Haberler Galeri 1+1 2+1 ve 3+1 Konutlarda Anahtar Teslim Tarihi Netleşti! Aylık 7.500 TL ödeyerek ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade...

1+1 2+1 ve 3+1 Konutlarda Anahtar Teslim Tarihi Netleşti! Aylık 7.500 TL ödeyerek ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade...

THY ve Emlak Konut'un işbirliğiyle hayata geçirilen "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesi için başvuru süreci başarıyla sona erdi. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşların büyük ilgi gösterdiği projenin başvuruları 2023 Haziran ayında tamamlanmıştı. Şimdi ise Yenişehir evlerinin hak sahipleri, kura yöntemiyle belirlenecek.

Giriş Tarihi: 14.03.2024 18:16 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 18:19
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THY Emlak Konut Kura Takvimi 2024 | 2+1, 3+1 ve 4+1 Konutlarda Anahtar Teslim Tarihi Belli Oldu!

İstanbul'da ev sahibi olmayan vatandaşları ev sahibi yapma hedefiyle bir araya gelen Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY), kura başvurularını geçtiğimiz haziran ayında tamamladı. 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin yer aldığı projeye olan yoğun ilgi, başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte netleşti. Şimdi ise katılımcıların heyecanla beklediği kura çekimiyle birlikte, ev sahibi olacak şanslı kişilerin belirlenmesi süreci başlayacak.

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THY Emlak Konut Kura Takvimi 2024 | 2+1, 3+1 ve 4+1 Konutlarda Anahtar Teslim Tarihi Belli Oldu!

Yenişehir-Arnavutköy'deki evlerin hak sahiplerinin belirlenmesi için gerçekleştirilecek kura çekilişi, adayların merakla beklediği bir etkinlik haline geldi. Bu önemli etkinlik için tarih henüz belirlenmemiş olsa da, şirketin bu bilgiyi en kısa sürede internet sitesi üzerinden duyurması bekleniyor. Kura çekilişi, ev sahibi olma hayali kuran birçok kişi için adil bir şans sunuyor.

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THY Emlak Konut Kura Takvimi 2024 | 2+1, 3+1 ve 4+1 Konutlarda Anahtar Teslim Tarihi Belli Oldu!

2025 Mayıs-Haziran Teslimatı

Emlak Konut GYO ve Bolat iş birliğinde geliştirilen Yenişehir-Arnavutköy projesi, 3 bin konutu kapsıyor. Projenin ilk ve ikinci etapları kapsamında inşa edilen bu konutlar, 2025 yılının Mayıs ve Haziran aylarında teslim edilecek. Örnek dairelerin birkaç ay içinde ziyarete açılması ve projenin gelişimine dair videoların da paylaşılması planlanıyor.

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THY Emlak Konut Kura Takvimi 2024 | 2+1, 3+1 ve 4+1 Konutlarda Anahtar Teslim Tarihi Belli Oldu!

THY Personeline Özel Ayrıcalıklar

Proje, özellikle İstanbul'da evi olmayan ve yönetici pozisyonunda bulunmayan Türk Hava Yolları (THY) personeline hitap ediyor. Bu özel grubun üyeleri, kura çekilişi yoluyla projeden konut sahibi olabilecekler. Bolat'ın açıklamalarına göre, projenin inşaat aşamaları hızla ilerliyor ve birçok binanın temel atma işlemleri tamamlanmış durumda.

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THY Emlak Konut Kura Takvimi 2024 | 2+1, 3+1 ve 4+1 Konutlarda Anahtar Teslim Tarihi Belli Oldu!

Katılım Koşulları ve Ödeme Planları

Proje, İstanbul'da yaşayan ve belli koşulları karşılayan adaylara açık. Katılımcıların, hane halkı üzerine kayıtlı bir evinin olmaması ve son bir yıl içinde tapu devri gerçekleştirmemiş olması gerekiyor. Ayrıca, konutlar mücbir sebepler dışında, ilk 5 yıl boyunca satılamayacak. Ödeme seçenekleri arasında, yüzde 20 peşinat ve 120 ay vadeyle başlayan taksitler yer alıyor. Daire tiplerine göre değişen peşinat ve taksit miktarları, her bütçeye uygun seçenekler sunuyor.