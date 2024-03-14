HaberlerGaleri1+1 2+1 ve 3+1 Konutlarda Anahtar Teslim Tarihi Netleşti! Aylık 7.500 TL ödeyerek ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade...
1+1 2+1 ve 3+1 Konutlarda Anahtar Teslim Tarihi Netleşti! Aylık 7.500 TL ödeyerek ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade...
THY ve Emlak Konut'un işbirliğiyle hayata geçirilen "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesi için başvuru süreci başarıyla sona erdi. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşların büyük ilgi gösterdiği projenin başvuruları 2023 Haziran ayında tamamlanmıştı. Şimdi ise Yenişehir evlerinin hak sahipleri, kura yöntemiyle belirlenecek.
Giriş Tarihi: 14.03.2024 18:16Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 18:19