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Haberler Galeri Emekli kart yolda! En düşük emekli aylığı alanlara elektrik, doğal gaz ve gıda yardımı | Başvuru şartları neler? Kimler yararlanacak?

Emekli kart yolda! En düşük emekli aylığı alanlara elektrik, doğal gaz ve gıda yardımı | Başvuru şartları neler? Kimler yararlanacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından bakanlıklar ve ilgili kurumlar emekli destekleriyle ilgili çalışmalarını son aşamaya getirdi. Her kurum kendi görev ve yetki alanı içindeki projeleri hazırladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın elektrik, doğalgaz ve gıda desteklerinden emekliler de yararlanacak. Sosyal destekler için "emekli kart" tasarlanacak ve bu karta yükleme yapılacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 15.03.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 08:50
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Emekli kart yolda! En düşük emekli aylığı alanlara elektrik, doğal gaz ve gıda yardımı | Başvuru şartları neler? Kimler yararlanacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan etti. Bakanlıklar ve ilgili kurumlar emekli destekleriyle ilgili çalışmalarını son aşamaya getirdi.


Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın elektrik, doğal gaz ve gıda desteklerinden, en düşük emekli aylığı alanların da yararlanması sağlanacak.

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Emekli kart yolda! En düşük emekli aylığı alanlara elektrik, doğal gaz ve gıda yardımı | Başvuru şartları neler? Kimler yararlanacak?

Emeklilere yapılacak sosyal destekler için "emekli kart" tasarlanması ve bu karta yükleme yapılması düşünülüyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra tüm bakanlıklarda emeklilere dönük atılabilecek adımlara ilişkin farklı seçenekler masaya yatırıldı.

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Emekli kart yolda! En düşük emekli aylığı alanlara elektrik, doğal gaz ve gıda yardımı | Başvuru şartları neler? Kimler yararlanacak?

Her kurum kendi görev ve yetki alanı içindeki projeleri hazırladı. Bütçe imkanlarının da gözetildiği çalışmalarda, "sosyal açıdan kırılgan" olarak tanımlanan alt gelir gruplarının hedeflenmesi kararlaştırıldı.

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Emekli kart yolda! En düşük emekli aylığı alanlara elektrik, doğal gaz ve gıda yardımı | Başvuru şartları neler? Kimler yararlanacak?

Tamamlanan projeler önümüzdeki günlerde parça parça kamuoyuna duyurulacak. Bu arada AK Partili belediyeler de seçim meydanlarında emeklilere dönük destekleri açıklamaya başladı. Bu vaatler de 31 Mart'tan sonra hızla hayata geçirilecek.

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Emekli kart yolda! En düşük emekli aylığı alanlara elektrik, doğal gaz ve gıda yardımı | Başvuru şartları neler? Kimler yararlanacak?

İLK UYGULAMA

Emeklilere dönük ilk adım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından atılacak. Bakanlık, dar gelirli vatandaşlara yönelik sürdürdüğü desteklerden emeklilerin de yararlanmasını sağlayacak. Bunun için yasal bir düzenlemeye gereksinim bulunmadığı, Bakanlığın yetkisi dahilinde "emekli destek projesinin" hayata geçirilebileceği bildirildi.