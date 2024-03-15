Emekli kart yolda! En düşük emekli aylığı alanlara elektrik, doğal gaz ve gıda yardımı | Başvuru şartları neler? Kimler yararlanacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından bakanlıklar ve ilgili kurumlar emekli destekleriyle ilgili çalışmalarını son aşamaya getirdi. Her kurum kendi görev ve yetki alanı içindeki projeleri hazırladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın elektrik, doğalgaz ve gıda desteklerinden emekliler de yararlanacak. Sosyal destekler için "emekli kart" tasarlanacak ve bu karta yükleme yapılacak.

Sabah Giriş Tarihi: 15.03.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 08:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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