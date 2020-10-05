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Haberler Galeri Emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli taban maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...

Emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli taban maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...

SSK Bağkur intibak zammı ile emekli taban maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli zammı için yeni gelişmeler yaşanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı için geri sayıma başlarken, kasım ayında yapılacak olan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı da emekli vatandaşları meraklı bekleyişin içine sürükledi. Toplantıda emeklilerin uzun süredir beklediği intibak zammı hakkında gelişmelerin olabileceği ifade ediliyor. Bilindiği üzere 2000 öncesi emekliler için sağlanan intibak hakkı, 2000 sonrası emekliler tarafından talep ediliyor. İşte, SSK Bağkur intibak zammı ile emekli taban maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 05.10.2020 22:50 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 22:59
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Emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli taban maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...

SSK Bağkur intibak zammı ile emekli taban maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin gözü Kasım ayında yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. 15 Eylül'da toplanan kurul, koronavirüs salgını sürecinde personel uygulamalarını değerlendirirken, Kasım ayında düzenlenecek toplantıda aile yardımı, ücretsiz ulaiım, intibak gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor. 2000 sonrası emekli olan milyonlarca emekli vatandaş, intibak zammı için beklentilerini toplantıda iletecek. İşte, SSK Bağkur intibak zammı ile emekli taban maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli taban maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...

Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emekli doktorlara ise üçüncü bir ödeme daha var. Geçen yıl başlatılan uygulama ile, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor. Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda ise 2 bin 625 lira.

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Emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli taban maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...

NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak'ta ise tüm ödemeler değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ikinci 6 aylık enflasyonu oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 3 artış ve ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Yeni Ekonomi Programı'ndaki 2020 yılı enflasyon tahminine göre, zam oranı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 4.49, memur emeklilerinde yüzde 3.49 olacak.

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Emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli taban maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...

Maaşlar artacağı için ek ödemeler de yükselecek. Emekli doktorların ilave ödemelerinde de memur maaş katsayısındaki artışla yükseliş yaşanacak. Memur maaş katsayısı yüzde 3.49 artarsa, aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 717, uzman olmayanlarda 2 bin 78 liraya çıkacak.

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Emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli taban maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...

ÇALIŞMAMAK GEREKİYOR

● İlave ödemeden aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.

● Ödemeyi almak için sigortalı bir işte çalışmamak gerekiyor.

● Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor.