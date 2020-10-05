Emekliye intibak müjdesi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli taban maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...

SSK Bağkur intibak zammı ile emekli taban maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli zammı için yeni gelişmeler yaşanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı için geri sayıma başlarken, kasım ayında yapılacak olan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı da emekli vatandaşları meraklı bekleyişin içine sürükledi. Toplantıda emeklilerin uzun süredir beklediği intibak zammı hakkında gelişmelerin olabileceği ifade ediliyor. Bilindiği üzere 2000 öncesi emekliler için sağlanan intibak hakkı, 2000 sonrası emekliler tarafından talep ediliyor. İşte, SSK Bağkur intibak zammı ile emekli taban maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...