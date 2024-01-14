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Haberler Galeri Emeklilere müjde sabah saatlerinde duyuruldu! 10.000 TL + 5 bin TL ek olarak verilecek! SSK Bağkur güncel promosyonlar...

Emeklilere müjde sabah saatlerinde duyuruldu! 10.000 TL + 5 bin TL ek olarak verilecek! SSK Bağkur güncel promosyonlar...

SSK Bağkur'luya müjde verildi! Maaşa ek olarak verilen ödemeler güncellendi. 2024 yılı itibarıyla emekli maaşlarına yapılan zamlar, bankalar arasındaki emekli promosyon kampanyalarını hareketlendirdi. Bu dönemde, emeklilere ek gelir sağlayan banka promosyonları, emekliler arasında büyük ilgi görmeye başladı. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte yeni ödeme tutarları...

Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 11:44
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Emeklilere müjde sabah saatlerinde duyuruldu! 10.000 TL + 5 bin TL ek olarak verilecek! SSK Bağkur güncel promosyonlar...

2024 yılı itibarıyla emekli maaşı promosyonları bankalar tarafından güncellenmeye başladı. Emeklilik hakkını kazanan veya bankalarla olan taahhüt süresi sona eren vatandaşlar, bankaların güncel promosyon miktarlarını öğrenmek istiyor. İşte, Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur yeni yıl promosyonları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere müjde sabah saatlerinde duyuruldu! 10.000 TL + 5 bin TL ek olarak verilecek! SSK Bağkur güncel promosyonlar...

15 BİN TL'YE KADAR YÜKSELDİ!

ING BANK

ING Türkiye, emekli maaşını taşıyan ve otomatik ödeme talimatı veren müşterilerine toplamda 15 bin liraya varan promosyon sağlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, emeklilere yönelik nakit promosyon tutarını yükseltti. Buna göre emekli maaşını ING Türkiye'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 10 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon hakkı kazanıyor.

10 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 10 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING'den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabilecek.

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Emeklilere müjde sabah saatlerinde duyuruldu! 10.000 TL + 5 bin TL ek olarak verilecek! SSK Bağkur güncel promosyonlar...

Emekli maaşını ING'den almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları 3 bin 500 liraya kadar ise 6 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası ise 7 bin lira, 7 bin 500-10 bin lira arası ise 9 bin lira, 10 bin lira ve üzeri ise 10 bin lira ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanacak.

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Emeklilere müjde sabah saatlerinde duyuruldu! 10.000 TL + 5 bin TL ek olarak verilecek! SSK Bağkur güncel promosyonlar...

5 BİN LİRA EK NAKİT PROMOSYON!

Ayrıca, 10 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında ING Türkiye'den ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, verecekleri her otomatik fatura talimatına 1000 lira, toplamda da en fazla 5 bin lira ek nakit promosyon kazanabilecek.

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Emeklilere müjde sabah saatlerinde duyuruldu! 10.000 TL + 5 bin TL ek olarak verilecek! SSK Bağkur güncel promosyonlar...

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan hoş geldin paketi!

Emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatı.