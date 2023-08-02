02 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri FINDIK TABAN FİYATLARI 2023 | açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?

FINDIK TABAN FİYATLARI 2023 | açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?

2023 yılında fındık üreticileri, merakla ve heyecanla fındık fiyatlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl kilogram başına 54 TL olarak belirlenmişti. Ağustos ayının gelişiyle güncel fiyatlar için gözler Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) çevrildi. Peki 2023 fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? TMO fındık taban fiyatları bu yıl ne kadar, kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023 13:23
  • 1
  • 5
FINDIK TABAN FİYATLARI 2023 | açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Toprak Mahsulleri Ofisi TMO fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?

2023 yılında fındık üreticileri, merakla ve heyecanla fındık fiyatlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl kilogram başına 54 TL olarak belirlenmişti. Ağustos ayının gelişiyle güncel fiyatlar için gözler Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) çevrildi. Peki 2023 fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? TMO fındık taban fiyatları bu yıl ne kadar, kaç TL olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
FINDIK TABAN FİYATLARI 2023 | açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Toprak Mahsulleri Ofisi TMO fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?

YENİ FINDIK FİYATLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

2023 yılı fındık taban fiyatları henüz belli olmadı. Taban fiyatlar belirlendikten sonra bu fiyatların aşağısında satım alım işlemi gerçekleşmeyecek.

  • 3
  • 5
FINDIK TABAN FİYATLARI 2023 | açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Toprak Mahsulleri Ofisi TMO fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?

Ordu ve Giresun gibi fındık ihtiyacının büyük bir çoğunluğunun karşılandığı illerde bu yıl sel felaketi sebebiyle birçok fındık üreticisi etkilendi.

  • 4
  • 5
FINDIK TABAN FİYATLARI 2023 | açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Toprak Mahsulleri Ofisi TMO fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?

Fındık fiyatları geçtiğimiz yıl 54 lira olurken bu yıl 80 lira seviyesinin üstünde olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimize eklenecektir.

  • 5
  • 5
FINDIK TABAN FİYATLARI 2023 | açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Toprak Mahsulleri Ofisi TMO fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?

Geçtiğimiz yılın fiyatları 30 Temmuz tarihinde duyurulmuştu. Kısa süre içerisinde fındık fiyatlarının netlik kazanması bekleniyor.