FINDIK TABAN FİYATLARI 2023 | açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?

2023 yılında fındık üreticileri, merakla ve heyecanla fındık fiyatlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl kilogram başına 54 TL olarak belirlenmişti. Ağustos ayının gelişiyle güncel fiyatlar için gözler Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) çevrildi. Peki 2023 fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? TMO fındık taban fiyatları bu yıl ne kadar, kaç TL olacak?