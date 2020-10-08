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Haberler Galeri Emeklilere intibak müjdesi geldi! İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak?

Emeklilere intibak müjdesi geldi! İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak?

İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin uzun süredir beklediği emekli intibak zammı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşlar konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilerin talebi doğrultusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından çalışma yürütüldüğü biliniyor. Peki, İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? Çalışma sonrasında emekli maaşları kaç TL olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 20:47 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 20:53
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Emeklilere intibak müjdesi geldi! İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak?
Emeklilere intibak müjdesi geldi! İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak?

İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? Sorusunun cevabı arama motorlarında gündemin ilk sırasına yerleşiyor. Bilindiği üzere geçmişte 2000 öncesi emekli olanlara intibak düzenlemesi getirilmişti. Aynı düzenlemenin 2000 sonrası emekli olanlar için de uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Emekliler taleplerinin nasıl yanıt bulacağını heyecanla bekliyor. Bakanlığın konuyla ilgili çalışma yürüttüğü biliniyor. İşte, İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere intibak müjdesi geldi! İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak?
Emeklilere intibak müjdesi geldi! İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak?

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON GELİŞMELER

2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.

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Emeklilere intibak müjdesi geldi! İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak?
Emeklilere intibak müjdesi geldi! İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak?

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

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Emeklilere intibak müjdesi geldi! İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak?
Emeklilere intibak müjdesi geldi! İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.

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Emeklilere intibak müjdesi geldi! İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak?
Emeklilere intibak müjdesi geldi! İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak?

İNTİBAK DÜZENLEMESİ

2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.