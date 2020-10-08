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Emeklilere intibak müjdesi geldi! İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak?
İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin uzun süredir beklediği emekli intibak zammı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşlar konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilerin talebi doğrultusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından çalışma yürütüldüğü biliniyor. Peki, İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? Çalışma sonrasında emekli maaşları kaç TL olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 08.10.2020 20:47 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 20:53
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Emeklilere intibak müjdesi geldi! İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak?
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Emeklilere intibak müjdesi geldi! İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak?
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Emeklilere intibak müjdesi geldi! İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak?
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Emeklilere intibak müjdesi geldi! İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak?
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Emeklilere intibak müjdesi geldi! İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak?