Emeklilere intibak müjdesi geldi! İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak?

İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? Sorusunun cevabı arama motorlarında gündemin ilk sırasına yerleşiyor. Bilindiği üzere geçmişte 2000 öncesi emekli olanlara intibak düzenlemesi getirilmişti. Aynı düzenlemenin 2000 sonrası emekli olanlar için de uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Emekliler taleplerinin nasıl yanıt bulacağını heyecanla bekliyor. Bakanlığın konuyla ilgili çalışma yürüttüğü biliniyor. İşte, İntibak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...