En ucuz sıfır otomobil listesi güncellendi! Marka marka 2020 Ekim ayı sıfır araba fiyatları ne kadar?

Son dakika... Sıfır otomobilde fiyatlar güncellendi. Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını sonrası otomotiv piyasası olumsuz yönde etklenmişti. Sıfır araç bulunurluğunun az olması nedeniyle ikinci el alımları ile birlikte fiyatları da artımıştı. Geçtiğimiz günlerde görülen ÖTV zammı ile birlikte vatandaşlar yeniden sıfır araç fiyatlarını araştırmaya başladılar. Peki, 2020 Ekim ayı sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte marka marka en ucuz otomobil listesi...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 10:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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