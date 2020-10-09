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Haberler Galeri En ucuz sıfır otomobil listesi güncellendi! Marka marka 2020 Ekim ayı sıfır araba fiyatları ne kadar?

En ucuz sıfır otomobil listesi güncellendi! Marka marka 2020 Ekim ayı sıfır araba fiyatları ne kadar?

Son dakika... Sıfır otomobilde fiyatlar güncellendi. Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını sonrası otomotiv piyasası olumsuz yönde etklenmişti. Sıfır araç bulunurluğunun az olması nedeniyle ikinci el alımları ile birlikte fiyatları da artımıştı. Geçtiğimiz günlerde görülen ÖTV zammı ile birlikte vatandaşlar yeniden sıfır araç fiyatlarını araştırmaya başladılar. Peki, 2020 Ekim ayı sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte marka marka en ucuz otomobil listesi...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 10:37
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En ucuz sıfır otomobil listesi güncellendi! Marka marka 2020 Ekim ayı sıfır araba fiyatları ne kadar?

Sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? Otomobil piyasasında sıfır araç sevkiyatı yeniden başladı. Sıfır araçların yavaş yavaş stoklara eklenmesi ile birlikte en ucuz otomobil fiyatları konusunda araştırmalar başladı. Türkiye'deki satış yapam markaların güncel otomobil fiyatlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte ekim ayı marka marka en ucuz otomobil fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En ucuz sıfır otomobil listesi güncellendi! Marka marka 2020 Ekim ayı sıfır araba fiyatları ne kadar?

Geçtiğimiz ay sıfır araç fiyatları gecikmeli olarak paylaşılmıştı. Ekim ayının gelmesi ile birlikte birçok otomotiv firması güncel fiyat listesini paylaştı.

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En ucuz sıfır otomobil listesi güncellendi! Marka marka 2020 Ekim ayı sıfır araba fiyatları ne kadar?

Yeni Şafak'ın haberine göre, marka marka en ucuz sıfır araç fiyatları şu şekilde:

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En ucuz sıfır otomobil listesi güncellendi! Marka marka 2020 Ekim ayı sıfır araba fiyatları ne kadar?

Seat Ibiza

Satış fiyatı 185 bin TL

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En ucuz sıfır otomobil listesi güncellendi! Marka marka 2020 Ekim ayı sıfır araba fiyatları ne kadar?

Peugeot 301

Satış fiyatı 184 bin TL