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Haberler Galeri Emeklilere en az 4.00 TL ek ödeme! 2022'de geri ödeme şartı olmadan veriliyor! Yeni yılda hesapları kontrol edin...

Emeklilere en az 4.00 TL ek ödeme! 2022'de geri ödeme şartı olmadan veriliyor! Yeni yılda hesapları kontrol edin...

Emekli vatandaşlar her yıl ikramiye ve promosyon ödemesi alarak yıl içerisinde ek bir kazanç sağlıyor. 2022 yılında emeklilere en az 4.000 TL ek ödeme sağlanıyor. Geri ödeme şartı olmadan verilen ödemeler sayesinde, emeklilerin cepleri rahat bir nefes alıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere toplam 2.200 TL verilecek. Promosyonlar sayesinde de emekli ek ödemeleri 4.000 TL üzerine çıkabiliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 10:59
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Emeklilere en az 4.00 TL ek ödeme! 2022’de geri ödeme şartı olmadan veriliyor! Yeni yılda hesapları kontrol edin...

Ülkemizde sayıları 15 milyona yaklaşan emekliler her yıl ikramiye ve promosyon alabiliyor. Milyonlarca emekli vatandaşın aldığı miktar en az 4.000 TL'ye kadar çıkabilecek. Emekliler her yıl geri ödeme şartı olmadan ikramiye alabiliyor. Prim ve gün sayısını taşıyan emekliler böylelikle bir sene içerisinde ek ödemelerle rahat bir nefes alabiliyor. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere en az 4.00 TL ek ödeme! 2022’de geri ödeme şartı olmadan veriliyor! Yeni yılda hesapları kontrol edin...

Her sene iki defa ödenen ikramiye ek 2200 TL gelir sağlamaktadır, emeklinin maaş amacıyla yüksek promosyon yayınlayan bir bankayı tercih etmesi durumunda 1.500-2 bin TL düzeyinde promosyon ödemesi yapılıyor.

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Emeklilere en az 4.00 TL ek ödeme! 2022’de geri ödeme şartı olmadan veriliyor! Yeni yılda hesapları kontrol edin...

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar

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Emeklilere en az 4.00 TL ek ödeme! 2022’de geri ödeme şartı olmadan veriliyor! Yeni yılda hesapları kontrol edin...

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

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Emeklilere en az 4.00 TL ek ödeme! 2022’de geri ödeme şartı olmadan veriliyor! Yeni yılda hesapları kontrol edin...

YENİ EMEKLİLER ZAMLI İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor.