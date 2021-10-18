Emeklilere en az 4.00 TL ek ödeme! 2022’de geri ödeme şartı olmadan veriliyor! Yeni yılda hesapları kontrol edin...

Ülkemizde sayıları 15 milyona yaklaşan emekliler her yıl ikramiye ve promosyon alabiliyor. Milyonlarca emekli vatandaşın aldığı miktar en az 4.000 TL'ye kadar çıkabilecek. Emekliler her yıl geri ödeme şartı olmadan ikramiye alabiliyor. Prim ve gün sayısını taşıyan emekliler böylelikle bir sene içerisinde ek ödemelerle rahat bir nefes alabiliyor. İşte detaylar...