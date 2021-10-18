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Emeklilere en az 4.00 TL ek ödeme! 2022'de geri ödeme şartı olmadan veriliyor! Yeni yılda hesapları kontrol edin...
Emekli vatandaşlar her yıl ikramiye ve promosyon ödemesi alarak yıl içerisinde ek bir kazanç sağlıyor. 2022 yılında emeklilere en az 4.000 TL ek ödeme sağlanıyor. Geri ödeme şartı olmadan verilen ödemeler sayesinde, emeklilerin cepleri rahat bir nefes alıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere toplam 2.200 TL verilecek. Promosyonlar sayesinde de emekli ek ödemeleri 4.000 TL üzerine çıkabiliyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:59Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 10:59