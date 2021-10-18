3600 ek gösterge takvimi! Memurların emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire maaş tablosu...

Memurların emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? 3600 ek gösterge takviminin açıklanmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire maaş tablosu merak ediliyor. Yapılan hesaplamalara göre; Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi her yıl için bin 132 ile bin 276 lira arasında artış gösterecek. 3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmişti. Çalışmaların startının ise Kasım ayında başlaması bekleniyor. 3600 ek gösterge sistemi tümden gözden geçirilmiş olacak. İşte; memur emekli maaşı ve ikramiyesi...