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Haberler Galeri 3600 ek gösterge takvimi! Memurların emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire maaş tablosu...

3600 ek gösterge takvimi! Memurların emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire maaş tablosu...

Memurların emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? 3600 ek gösterge takviminin açıklanmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire maaş tablosu merak ediliyor. Yapılan hesaplamalara göre; Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi her yıl için bin 132 ile bin 276 lira arasında artış gösterecek. 3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmişti. Çalışmaların startının ise Kasım ayında başlaması bekleniyor. 3600 ek gösterge sistemi tümden gözden geçirilmiş olacak. İşte; memur emekli maaşı ve ikramiyesi...

Giriş Tarihi: 18.10.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 11:23
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3600 ek gösterge takvimi! Memurların emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire maaş tablosu...

Polis, öğretmen, hemşire maaş tablosu 3600 ek göstergeyle birlikte hesaplanıyor. 3600 ek gösterge takviminin açıklanmasıyla birlikte; memurların emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak sorusunun cevabı araştırılıyor. 3600 ek göstergede takvim belli oldu. Bu toplantıda ek gösterge konusundaki çalışmaları yürütmek üzere bir komisyon oluşturulacak. Komisyon ek gösterge artışlarının kapsamını belirleyecek. 3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığı artacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek gösterge takvimi! Memurların emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire maaş tablosu...

Memurların ve memur emeklilerinin merakla beklediği çalışmalar Kasım ayında yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısıyla başlayacak.

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3600 ek gösterge takvimi! Memurların emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire maaş tablosu...

Bu toplantıda ek gösterge konusundaki çalışmaları yürütmek üzere bir komisyon oluşturulacak.

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3600 ek gösterge takvimi! Memurların emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire maaş tablosu...

2022'DE TAMAMLANACAK

Çalışanları Memur-Sen'in temsil edeceği komisyonda; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Strateji Bütçe Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların temsilcileri görev yapacak. Komisyon ek gösterge artışlarının kapsamını belirleyecek.

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3600 ek gösterge takvimi! Memurların emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire maaş tablosu...

2022'de tamamlanacak çalışmayla ek gösterge sistemi tümüyle gözden geçirilecek. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek göstergenin konfederasyonun teklif ettiği bir madde olduğunu belirterek, "Toplu sözleşme kararı bize aittir. Buna ilişkin vaat Cumhurbaşkanımız'a aittir. 2022 yılı içinde çalışacağız tamamlayacağız. İcraat da Sayın Cumhurbaşkanımız'a nasip olacaktır diye düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.