6 yıl erken maaş bağlanıyor! Annelere 2160 günle erken emeklilik formülü!

Çocuk sahibi kadınların iş hayatından çekilmemesi için birçok avantaj bulunuyor. Kadınların çalışma hayatında yer alması için verilen teşvikler arasında erken emeklilik avantajı da bulunuyor. Çocuk sahibi kadınlar toplam 2160 gün yani 6 yıl daha erken emekli olma şansı kazanıyor. Ülkemizde kadın ve erkeklerin emekli olması için gerekli gün sayısı mevzuatta yazılmış halde bulunuyor. Ancak bazı şartlar yerine getirildiği takdirde bu şart öne çekiliyor. İşte; kadınlara erken emeklilik formülü!

Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 10:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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