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6 yıl erken maaş bağlanıyor! Annelere 2160 günle erken emeklilik formülü!

Çocuk sahibi kadınların iş hayatından çekilmemesi için birçok avantaj bulunuyor. Kadınların çalışma hayatında yer alması için verilen teşvikler arasında erken emeklilik avantajı da bulunuyor. Çocuk sahibi kadınlar toplam 2160 gün yani 6 yıl daha erken emekli olma şansı kazanıyor. Ülkemizde kadın ve erkeklerin emekli olması için gerekli gün sayısı mevzuatta yazılmış halde bulunuyor. Ancak bazı şartlar yerine getirildiği takdirde bu şart öne çekiliyor. İşte; kadınlara erken emeklilik formülü!

Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 10:53
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6 yıl erken maaş bağlanıyor! Annelere 2160 günle erken emeklilik formülü!

Kadınlara 6 yıl erken emeklilik formülü! Çocuk sahibi kadınlar, 6 yıl yani 2160 gün erken emekli olarak emeklilik maaşlarını almaya başlayabiliyor. Doğum borçlanması adı verilen sistemle birlikte ikinci ve hatta üçüncü çocukta bile erken emeklilik süresi uzuyor. Böylelikle kadınlara çalışma hayatında avantaj sağlanmış oluyor. Erkeklerin de askerlik borçlanmasıyla emeklilik süresi kısalıyor. Burada temel nokta sigorta başlangıcının geriye çekilmesi oluyor.

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6 yıl erken maaş bağlanıyor! Annelere 2160 günle erken emeklilik formülü!

Ülkemizde emekli olmak için işe başlangıç tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emekliliği erkene çekmek mümkün.

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6 yıl erken maaş bağlanıyor! Annelere 2160 günle erken emeklilik formülü!

Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen 3 çocuğu için borçlanma yaparak 2160 gün (6 yıl) kazanıyor.

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6 yıl erken maaş bağlanıyor! Annelere 2160 günle erken emeklilik formülü!

Ancak doğum borçlanmasında bazı ince noktalar var ki annelere ikinci, hatta üçüncü avantajı sağlıyor.

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6 yıl erken maaş bağlanıyor! Annelere 2160 günle erken emeklilik formülü!

Mevzuatımız staj ya da çıraklıkta geçen süreleri emeklilikte saymıyor ve bu sigortaları başlangıç olarak kabul etmiyor.