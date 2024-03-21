Bayram önü işçiye 34.000 TL ödeme hesabı yapıldı! 6 ay, 1.5-3-4-5-7-10 yıl çalışana şartlar belli oldu!

İşten çıkartılan çalışanlar işsizlik maaşı alma hakkına sahip olabildiği gibi, kıdem, ihbar ve işe iade tazminatı ile boşta geçen süre ücreti gibi çeşitli imkanlardan da yararlanabiliyorlar. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdeminin bir karşılığı olarak ödenen bir tazminat olup, her tam yıl için işçiye hak kazandırırken, ihbar tazminatı ise işverenin işçiyi işten çıkarmadan önce belirli bir süre önceden bildirimde bulunmaması durumunda ödenen bir tazminattır. İşe iade tazminatı ise işverenin haksız bir şekilde işten çıkardığı işçiye ödenen bir tazminattır.

İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...