HaberlerGaleriBayram önü işçiye 34.000 TL ödeme hesabı yapıldı! 6 ay, 1.5-3-4-5-7-10 yıl çalışana şartlar belli oldu!
Bayram önü işçiye 34.000 TL ödeme hesabı yapıldı! 6 ay, 1.5-3-4-5-7-10 yıl çalışana şartlar belli oldu!
Kıdem tazminatı, bir işçinin çalıştığı süre boyunca kazandığı deneyim ve hizmetin karşılığı olarak ödenen bir tazminattır. Dolayısıyla, bir işçi işyerinde her tam yıl için kıdem tazminatı hakkı kazanır. Bu tazminat, işçinin işverenle olan çalışma ilişkisini sonlandırması durumunda ya da belirli şartlar altında işverenin işçiyi işten çıkarması halinde ödenir. Peki işçiye ne kadar ödenir? İşte tavan ve taban tutarları...