21 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bayram önü işçiye 34.000 TL ödeme hesabı yapıldı! 6 ay, 1.5-3-4-5-7-10 yıl çalışana şartlar belli oldu!

Bayram önü işçiye 34.000 TL ödeme hesabı yapıldı! 6 ay, 1.5-3-4-5-7-10 yıl çalışana şartlar belli oldu!

Kıdem tazminatı, bir işçinin çalıştığı süre boyunca kazandığı deneyim ve hizmetin karşılığı olarak ödenen bir tazminattır. Dolayısıyla, bir işçi işyerinde her tam yıl için kıdem tazminatı hakkı kazanır. Bu tazminat, işçinin işverenle olan çalışma ilişkisini sonlandırması durumunda ya da belirli şartlar altında işverenin işçiyi işten çıkarması halinde ödenir. Peki işçiye ne kadar ödenir? İşte tavan ve taban tutarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2024 07:55
  • 1
  • 17
Bayram önü işçiye 34.000 TL ödeme hesabı yapıldı! 6 ay, 1.5-3-4-5-7-10 yıl çalışana şartlar belli oldu!

İşten çıkartılan çalışanlar işsizlik maaşı alma hakkına sahip olabildiği gibi, kıdem, ihbar ve işe iade tazminatı ile boşta geçen süre ücreti gibi çeşitli imkanlardan da yararlanabiliyorlar. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdeminin bir karşılığı olarak ödenen bir tazminat olup, her tam yıl için işçiye hak kazandırırken, ihbar tazminatı ise işverenin işçiyi işten çıkarmadan önce belirli bir süre önceden bildirimde bulunmaması durumunda ödenen bir tazminattır. İşe iade tazminatı ise işverenin haksız bir şekilde işten çıkardığı işçiye ödenen bir tazminattır.

İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...

  • 2
  • 17
Bayram önü işçiye 34.000 TL ödeme hesabı yapıldı! 6 ay, 1.5-3-4-5-7-10 yıl çalışana şartlar belli oldu!

İşsizlik Maaşı Alma Şartları

İşsizlik maaşı alabilmek için, kişinin kendi isteği veya kusuru dışında işsiz kalması gerekmektedir. Ayrıca, hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve son 120 gün boyunca da hizmet akdine tabi olması gerekmektedir.

  • 3
  • 17
Bayram önü işçiye 34.000 TL ödeme hesabı yapıldı! 6 ay, 1.5-3-4-5-7-10 yıl çalışana şartlar belli oldu!

Ödenen Süre ve Miktar

Çalışma süresine bağlı olarak en az 6, en fazla 10 ay boyunca işsizlik maaşı ödenmektedir. İşsizlik maaşı, kişinin son 4 aylık ortalama brüt kazancının %40'ı kadar olup, ancak ödeneğin tutarı brüt asgari ücretin %80'ini aşamamaktadır.

  • 4
  • 17
Bayram önü işçiye 34.000 TL ödeme hesabı yapıldı! 6 ay, 1.5-3-4-5-7-10 yıl çalışana şartlar belli oldu!

Bu doğrultuda, en yüksek işsizlik maaşı 15 bin 880 lira iken, en düşük tutar Mart ayında işten ayrılma durumunda 7 bin 286 lira, Nisan ayı ve sonrasında işten çıkılması durumunda ise 7 bin 940 lira olarak belirlenmiştir.

  • 5
  • 17
Bayram önü işçiye 34.000 TL ödeme hesabı yapıldı! 6 ay, 1.5-3-4-5-7-10 yıl çalışana şartlar belli oldu!

Maaş Miktarlarına İlişkin Bilgiler

Bu doğrultuda, en yüksek işsizlik maaşı 15 bin 880 lira iken, en düşük tutar Mart ayında işten ayrılma durumunda 7 bin 286 lira, Nisan ayı ve sonrasında işten çıkılması durumunda ise 7 bin 940 lira olarak belirlenmiştir.