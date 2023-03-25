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Emeklilere BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

"Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. SSK ve Bağkur emeklilerine her sene Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemesi yapılıyor. 2023 yılında emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zammın ardından ikramiye tutarına da artış beklentisi oluşmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ikramiye miktarının yükseltildiğini açıkladı. Şimdi ise ödemelerin ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatar? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 25.03.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 09:46
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Emeklilere BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

"Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusu arama motorlarında hız kazandı. SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyesinin ilki Ramazan Bayramı'nda ödenecek. Ödeme miktarlarının belli olmasının ardından vatandaşlar, Peki, bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? sorusunu gündeme taşıdı. İşte, haberin ayrıntıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

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Emeklilere BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Bayram ikrameyesinde artışa yönelik düzenleme Meclis'e sevk edilecek torba yasa teklifine eklenecek. Teklifin yasalaşmasıyla 2 bin TL'lik ikramiye ilk bayramdan itibaren geçerli olacak.

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Emeklilere BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

2022 yılında emekli ikramiyesi tutarı 1.100 TL olarak belirlenmişti.

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Emeklilere BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıllarda bayramdan bir hafta önce hesaplara geçirildi. Bu yıl da en geç bayrama bir hafta kala ödeneceği bekleniyor.