Emeklilere BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

"Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. SSK ve Bağkur emeklilerine her sene Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemesi yapılıyor. 2023 yılında emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zammın ardından ikramiye tutarına da artış beklentisi oluşmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ikramiye miktarının yükseltildiğini açıkladı. Şimdi ise ödemelerin ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatar? İşte, haberin detayları...