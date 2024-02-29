29 Şubat 2024, Perşembe
Emeklilere bankalar sadece yüzde 1,3’ü kadar ödeme yapıyor! Acil artış talep edildi! Emekliler için ödeme yükselebilir
Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası banka promosyon ödemeleri düşük kaldı. Konuya değinen TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, bankaların emeklilere ödediği miktarın 3 yıl için maaşların sadece 1,3'üne denk geldiğini ve enflasyona ezildiğini belirtti. İşte merak edilen o banka promosyon miktarları….
Giriş Tarihi: 29.02.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 12:49
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