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Haberler Galeri Emeklilere bankalar sadece yüzde 1,3’ü kadar ödeme yapıyor! Acil artış talep edildi! Emekliler için ödeme yükselebilir

Emeklilere bankalar sadece yüzde 1,3’ü kadar ödeme yapıyor! Acil artış talep edildi! Emekliler için ödeme yükselebilir

Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası banka promosyon ödemeleri düşük kaldı. Konuya değinen TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, bankaların emeklilere ödediği miktarın 3 yıl için maaşların sadece 1,3'üne denk geldiğini ve enflasyona ezildiğini belirtti. İşte merak edilen o banka promosyon miktarları….

Giriş Tarihi: 29.02.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 12:49
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Emeklilere bankalar sadece yüzde 1,3’ü kadar ödeme yapıyor! Acil artış talep edildi! Emekliler için ödeme yükselebilir

Emekli maaşlarına gelen zamlarla birlikte bankalarda promosyon miktarlarında artışa gidiyor. Lakin Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli maaşlarındaki artışlara karşın bankaların emeklilere verdiği promosyon rakamlarının yerinde saydığını belirterek bankaların acilen rakamları yükseltmesi istedi.

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Emeklilere bankalar sadece yüzde 1,3’ü kadar ödeme yapıyor! Acil artış talep edildi! Emekliler için ödeme yükselebilir

Verilen rakam en düşük emekli maaşına göre hesaplandığında yüzde 1,3'üne tekamül ettiğini belitti. İşte bankaların emeklilere özel sunduğu promosyon ödemeleri ve açıklanan detaylar…

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Emeklilere bankalar sadece yüzde 1,3’ü kadar ödeme yapıyor! Acil artış talep edildi! Emekliler için ödeme yükselebilir

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ 1,3'ÜNE DENK GELİYOR.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün "En düşük emekli maaşının 10 bin lira olduğunu belirtti. Hiç artış yapılmadığı varsayılsa bile en düşük emekli aylığının yıllık toplamı 120 bin lira, üç yıllık toplamı ise 360 bin lira. Kamu bankalarının üç yıl için verdiği 5 bin liralık promosyon, mevcut aylık rakamı dikkate alındığında üç yıllık toplam 360 bin liranın yüzde 1,3'üne karşılık geliyor. Bu oranı çok çok düşük buluyoruz. Emekli maaşları artıyor ama bankaların emeklilere verdiği promosyon rakamları adeta yerinde sayıyor. Başta kamu bankaları olmak üzere bankalar promosyon rakamlarını yükseltmeli." şeklinde konuştu.

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Emeklilere bankalar sadece yüzde 1,3’ü kadar ödeme yapıyor! Acil artış talep edildi! Emekliler için ödeme yükselebilir

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

İşte güncel Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank'ın emekliler için verdiği son rakamlar….

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Emeklilere bankalar sadece yüzde 1,3’ü kadar ödeme yapıyor! Acil artış talep edildi! Emekliler için ödeme yükselebilir

Ziraat Bankası

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alma sözü verenlere 3 bin ila 5 bin TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır.