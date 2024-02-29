Emeklilere bankalar sadece yüzde 1,3’ü kadar ödeme yapıyor! Acil artış talep edildi! Emekliler için ödeme yükselebilir

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ 1,3'ÜNE DENK GELİYOR.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün "En düşük emekli maaşının 10 bin lira olduğunu belirtti. Hiç artış yapılmadığı varsayılsa bile en düşük emekli aylığının yıllık toplamı 120 bin lira, üç yıllık toplamı ise 360 bin lira. Kamu bankalarının üç yıl için verdiği 5 bin liralık promosyon, mevcut aylık rakamı dikkate alındığında üç yıllık toplam 360 bin liranın yüzde 1,3'üne karşılık geliyor. Bu oranı çok çok düşük buluyoruz. Emekli maaşları artıyor ama bankaların emeklilere verdiği promosyon rakamları adeta yerinde sayıyor. Başta kamu bankaları olmak üzere bankalar promosyon rakamlarını yükseltmeli." şeklinde konuştu.