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Doğalgaz ve kombinin yerini alacak! Isınmada daha ekonomik yeni sistem geliştirildi! Evin her noktasında kolayca uygulanıyor

Doğalgaz bulunmayan hane, işyeri, bahçe, sera ve benzeri yerlerin ısınma sorununu ortadan kaldıracak çözüm Tokatlı bir girişimciden geldi. Doğalgazla ısınmaya göre daha ekonomik bir boya geliştiren mühendisler aynı sistemi kombili evlerde de uygulayabiliyor. Uygulanan boya ile kombi ve doğalgaza gerek kalmıyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.02.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 10:28
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Doğalgaz ve kombinin yerini alacak! Isınmada daha ekonomik yeni sistem geliştirildi! Evin her noktasında kolayca uygulanıyor

Tokat'ta geliştirilen yeni sistem doğalgazı ve kombiyi tarihe karıştıracak gibi görünüyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde doğalgaz henüz hanelere taşınmış değil. Vatandaşlar geleneksel yöntemlerle ısınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Geliştirilen söz konusu sistem başta doğalgazın henüz ulaşamadığı hane, işyeri, bahçe, sera ve benzeri yerlerin ısınmasına olanak sağlıyor.

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Doğalgaz ve kombinin yerini alacak! Isınmada daha ekonomik yeni sistem geliştirildi! Evin her noktasında kolayca uygulanıyor

Bunun yanı sıra geliştirilen boyanın ile ısınmanın doğalgaz ısınma maliyetlerinden çok daha ekonomik olduğu belirtiliyor.

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Doğalgaz ve kombinin yerini alacak! Isınmada daha ekonomik yeni sistem geliştirildi! Evin her noktasında kolayca uygulanıyor

BOYA ISI YAYIYOR: DOĞALGAZ İLE ISINMA TARİH OLABİLİR!

Mühendisler tarafından geliştirilen boya elektrik enerjisini ısıya dönüştürüyor. Laminant altında, fayans altında, patlatma taş gibi birçok yüzeye uygulanan boyaya elektrik verilebilecek sistem kuruluyor. Boya elektrik enerjisi verildiğinde boya ısı yaymaya başlıyor

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Doğalgaz ve kombinin yerini alacak! Isınmada daha ekonomik yeni sistem geliştirildi! Evin her noktasında kolayca uygulanıyor

Her yüzeye uygulanan bu boya doğalgazlı evlerde peteklerin üzerine kolayca uygulanabiliyor. Boya petekteki suyu ısıtıyor, kombi ise ısınan suyu diğer peteklerde dolanmasını sağlıyor. Su ısı boyası sürülen petekte ısındığı için kombi yeniden suyu ısıtabilmek için doğalgaz kullanmak zorunda kalmıyor.

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Doğalgaz ve kombinin yerini alacak! Isınmada daha ekonomik yeni sistem geliştirildi! Evin her noktasında kolayca uygulanıyor

Doğal gazın olmadığı yerlerde insanların kömürden sıkıldığını ifade eden 33 yaşındaki girişimci Gamze Vural, "İnsanlar kömürden sıkılmıştı. Biz de bu yönde ilerledik. Sistemimiz daha çok doğalgazın olmadığı yüzeylerde ısı boyamızı sürüldüğü yüzeye elektrik enerjisi verdiği zaman ısıya dönüştüren bir boyadır. Yani bununla bağ evleriniz, seralarınız, bahçeleriniz, aklınıza gelen her yerde boyayı sürüp, elektrik vererek ısınma sağlayabiliyorsunuz. Doğal gazlı evlerde de kullanılabiliyor.