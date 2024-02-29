29 Şubat 2024, Perşembe
Doğalgaz ve kombinin yerini alacak! Isınmada daha ekonomik yeni sistem geliştirildi! Evin her noktasında kolayca uygulanıyor
Doğalgaz bulunmayan hane, işyeri, bahçe, sera ve benzeri yerlerin ısınma sorununu ortadan kaldıracak çözüm Tokatlı bir girişimciden geldi. Doğalgazla ısınmaya göre daha ekonomik bir boya geliştiren mühendisler aynı sistemi kombili evlerde de uygulayabiliyor. Uygulanan boya ile kombi ve doğalgaza gerek kalmıyor. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 29.02.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 10:28
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