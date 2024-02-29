Emeklinin yeni zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için şimdiden yüzde 11 kapıda! İşte merak edilen emekli maaş tablosu

2024 Temmuz ayı emekli maaş zammı belli olmaya başladı. Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,04 artacağını tahmin ediyor. Böylece ocak ayı ile birlikte şimdiden gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 11 seviyelerine kadar ulaşmış oluyor. Belirtilen oran ışığında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için yeni zamlı maaşlar şekillenmeye başlıyor. İşte şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre yeni emekli maaş tablosu