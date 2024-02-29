HaberlerGaleriEmeklinin yeni zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için şimdiden yüzde 11 kapıda! İşte merak edilen emekli maaş tablosu
Emeklinin yeni zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için şimdiden yüzde 11 kapıda! İşte merak edilen emekli maaş tablosu
Emeklilerin yakından heyecanla beklediği şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonucu açıkladı. Yapılan çalışma neticesinde şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,04 artacağını tahmin ediyor. Belirtilen oran ile birlikte temmuz ayında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı şekilleniyor. İşte kalem kalem zamlı emekli maaş tablosu…
Giriş Tarihi: 29.02.2024 15:21Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 15:21