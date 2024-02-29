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Haberler Galeri Emeklinin yeni zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için şimdiden yüzde 11 kapıda! İşte merak edilen emekli maaş tablosu

Emeklinin yeni zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için şimdiden yüzde 11 kapıda! İşte merak edilen emekli maaş tablosu

Emeklilerin yakından heyecanla beklediği şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonucu açıkladı. Yapılan çalışma neticesinde şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,04 artacağını tahmin ediyor. Belirtilen oran ile birlikte temmuz ayında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı şekilleniyor. İşte kalem kalem zamlı emekli maaş tablosu…

Giriş Tarihi: 29.02.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 15:21
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Emeklinin yeni zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için şimdiden yüzde 11 kapıda! İşte merak edilen emekli maaş tablosu

2024 Temmuz ayı emekli maaş zammı belli olmaya başladı. Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,04 artacağını tahmin ediyor. Böylece ocak ayı ile birlikte şimdiden gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 11 seviyelerine kadar ulaşmış oluyor. Belirtilen oran ışığında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için yeni zamlı maaşlar şekillenmeye başlıyor. İşte şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre yeni emekli maaş tablosu

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Emeklinin yeni zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için şimdiden yüzde 11 kapıda! İşte merak edilen emekli maaş tablosu

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUCU 4,04 OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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Emeklinin yeni zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için şimdiden yüzde 11 kapıda! İşte merak edilen emekli maaş tablosu

Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı.

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Emeklinin yeni zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için şimdiden yüzde 11 kapıda! İşte merak edilen emekli maaş tablosu

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ'NE GÖRE YENİ MAAŞLAR!

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Emeklinin yeni zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için şimdiden yüzde 11 kapıda! İşte merak edilen emekli maaş tablosu

10.000 TL maaş: Yüzde 11,04 zam yapıldığında = 11.101 TL