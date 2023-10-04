HaberlerGaleriEmeklilere 4-29 Ekim arasında 12.000 TL ödeme! O tarihte başvuran SGK-SSK, BAĞ-KUR, 4C'linin maaş hesabına yatacak!
Emeklilere 4-29 Ekim arasında 12.000 TL ödeme! O tarihte başvuran SGK-SSK, BAĞ-KUR, 4C'linin maaş hesabına yatacak!
Ekim ayı, emekli maaş zammı ve iyileştirmelerinin Türkiye gündeminin önemli bir parçası haline geldiği bir dönemi işaret ediyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte emekli maaşlarının artış oranları ve diğer emeklilik avantajları üzerine yoğun tartışmalar bekleniyor. Ayrıca, emeklilere yapılabilecek promosyon ödemelerinin 12 bin TL'ye kadar artırılması gibi olumlu gelişmeler duyuruldu. İşte detayları...