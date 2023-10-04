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Haberler Galeri Emeklilere 4-29 Ekim arasında 12.000 TL ödeme! O tarihte başvuran SGK-SSK, BAĞ-KUR, 4C'linin maaş hesabına yatacak!

Emeklilere 4-29 Ekim arasında 12.000 TL ödeme! O tarihte başvuran SGK-SSK, BAĞ-KUR, 4C'linin maaş hesabına yatacak!

Ekim ayı, emekli maaş zammı ve iyileştirmelerinin Türkiye gündeminin önemli bir parçası haline geldiği bir dönemi işaret ediyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte emekli maaşlarının artış oranları ve diğer emeklilik avantajları üzerine yoğun tartışmalar bekleniyor. Ayrıca, emeklilere yapılabilecek promosyon ödemelerinin 12 bin TL'ye kadar artırılması gibi olumlu gelişmeler duyuruldu. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2023 12:22
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Emeklilere 4-29 Ekim arasında 12.000 TL ödeme! O tarihte başvuran SGK-SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin maaş hesabına yatacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, emeklilerin yüzünü güldürdü. Ekim ayı itibariyle Meclis'te bu konuda çalışmaların başlaması beklenirken, aynı zamanda emeklilere yönelik ek ödemelerin devam etmesi emekliler için olumlu bir gelişme olarak karşılanıyor. Bu çerçevede, emekliler için maaşlarının artırılması ve ek ödemeler gibi düzenlemeler, emeklilerin ekonomik refahını artırmayı hedeflemektedir. İşte bankaların promosyon detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere 4-29 Ekim arasında 12.000 TL ödeme! O tarihte başvuran SGK-SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin maaş hesabına yatacak!

BANKA BANKA PROMOSYON TUTARLARI

📌AKBANK

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 10.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.000 TL chip-para ile birlikte Toplamda 12.000 TL Ödül Fırsatı!

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Emeklilere 4-29 Ekim arasında 12.000 TL ödeme! O tarihte başvuran SGK-SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin maaş hesabına yatacak!

📌İŞ BANKASI

Emeklilere 7.500 TL'ye Varan Promosyona Ek Maximum Kart'ları Aidatsız Kullanma Fırsatı!

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Emeklilere 4-29 Ekim arasında 12.000 TL ödeme! O tarihte başvuran SGK-SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin maaş hesabına yatacak!

📌YAPI KREDİ

9.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödemesi.

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Emeklilere 4-29 Ekim arasında 12.000 TL ödeme! O tarihte başvuran SGK-SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin maaş hesabına yatacak!

📌GARANTİ BANKASI

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatı.

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ekim 2023'tür.