Emeklilere 4-29 Ekim arasında 12.000 TL ödeme! O tarihte başvuran SGK-SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin maaş hesabına yatacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, emeklilerin yüzünü güldürdü. Ekim ayı itibariyle Meclis'te bu konuda çalışmaların başlaması beklenirken, aynı zamanda emeklilere yönelik ek ödemelerin devam etmesi emekliler için olumlu bir gelişme olarak karşılanıyor. Bu çerçevede, emekliler için maaşlarının artırılması ve ek ödemeler gibi düzenlemeler, emeklilerin ekonomik refahını artırmayı hedeflemektedir. İşte bankaların promosyon detayları...