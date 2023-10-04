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Haberler Galeri Akaryakıtta dev indirim! Levha değişti! 4 Ekim benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıtta dev indirim! Levha değişti! 4 Ekim benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Döviz kurlarının dalgalanması ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarının sürekli bir belirsizlik içinde olmasına neden oluyor. Ancak yaklaşan bir haber, sürücüler için olumlu bir gelişmeyi müjdeliyor. 5 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzin fiyatlarında indirim bekleniyor. Bu indirim, araç sahiplerini ve sürücüleri biraz olsun rahatlatacak ve yakıt masraflarını azaltacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 10:14
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Akaryakıtta dev indirim! Levha değişti! 4-5 Ekim benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Döviz kurlarının dalgalanması ve petrol fiyatlarındaki değişkenlik, akaryakıt fiyatlarının seyrini belirsiz kılan etkenler arasında yer alıyor. Ancak yaklaşan bir haber, sürücülerin yüzlerini güldürdü. 5 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde benzin fiyatlarında bir indirim bekleniyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıtta dev indirim! Levha değişti! 4-5 Ekim benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

4 Ekim 2023 sabahında benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

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Akaryakıtta dev indirim! Levha değişti! 4-5 Ekim benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

4 Ekim İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 36,66 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 40,12 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 18,61 TL

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Akaryakıtta dev indirim! Levha değişti! 4-5 Ekim benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

4 Ekim Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 37,26 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 40,68 TL

Ankara LPG litre fiyatı 18,58 TL

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Akaryakıtta dev indirim! Levha değişti! 4-5 Ekim benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

4 Ekim İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 37,36 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 40,84 TL

İzmir LPG litre fiyatı 18,23 TL