Akaryakıtta dev indirim! Levha değişti! 4 Ekim benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Döviz kurlarının dalgalanması ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarının sürekli bir belirsizlik içinde olmasına neden oluyor. Ancak yaklaşan bir haber, sürücüler için olumlu bir gelişmeyi müjdeliyor. 5 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzin fiyatlarında indirim bekleniyor. Bu indirim, araç sahiplerini ve sürücüleri biraz olsun rahatlatacak ve yakıt masraflarını azaltacak.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.10.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 10:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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