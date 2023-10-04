Devletten ev alacaklara, onaracaklara altın kese açıldı! En düşük 35.000, En yüksek 500.000 TL konut yardımı! 1+1, 2+1, 3+1 Betonarme, prafabrik ev...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan devlet destekleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlar. Bu destekler arasında öne çıkan ve büyük bir öneme sahip olan "Devlet Barınma Yardımı," vatandaşlara karşılıksız ve geri ödemesiz hibe para desteği sunar. En düşüğü 35 bin TL, en yüksek olarak da 500 bin TL'ye varan yardımlara ilişkin başvuru detayları haberimizde...