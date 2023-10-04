HaberlerGaleriDevletten ev alacaklara, onaracaklara altın kese açıldı! En düşük 35.000, En yüksek 500.000 TL konut yardımı! 1+1, 2+1, 3+1 Betonarme, prafabrik ev...
Devletten ev alacaklara, onaracaklara altın kese açıldı! En düşük 35.000, En yüksek 500.000 TL konut yardımı! 1+1, 2+1, 3+1 Betonarme, prafabrik ev...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sunulan devlet destekleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların hayat şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan önemli bir sosyal yardım programını içerir. Bu programlardan biri olan "Devlet Barınma Yardımı," maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara karşılıksız ve geri ödemesiz hibe para desteği sunar. İşte detayları...