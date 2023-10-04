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Haberler Galeri Devletten ev alacaklara, onaracaklara altın kese açıldı! En düşük 35.000, En yüksek 500.000 TL konut yardımı! 1+1, 2+1, 3+1 Betonarme, prafabrik ev...

Devletten ev alacaklara, onaracaklara altın kese açıldı! En düşük 35.000, En yüksek 500.000 TL konut yardımı! 1+1, 2+1, 3+1 Betonarme, prafabrik ev...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sunulan devlet destekleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların hayat şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan önemli bir sosyal yardım programını içerir. Bu programlardan biri olan "Devlet Barınma Yardımı," maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara karşılıksız ve geri ödemesiz hibe para desteği sunar. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 14:41
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Devletten ev alacaklara, onaracaklara altın kese açıldı! En düşük 35.000, En yüksek 500.000 TL konut yardımı! 1+1, 2+1, 3+1 Betonarme, prafabrik ev...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan devlet destekleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlar. Bu destekler arasında öne çıkan ve büyük bir öneme sahip olan "Devlet Barınma Yardımı," vatandaşlara karşılıksız ve geri ödemesiz hibe para desteği sunar. En düşüğü 35 bin TL, en yüksek olarak da 500 bin TL'ye varan yardımlara ilişkin başvuru detayları haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Devletten ev alacaklara, onaracaklara altın kese açıldı! En düşük 35.000, En yüksek 500.000 TL konut yardımı! 1+1, 2+1, 3+1 Betonarme, prafabrik ev...

Hane Tadilat, Büyük Onarım ve Yapım Programı, sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişilere ve ailelere yönelik temel ve zaruri bir ihtiyaç olan barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik destek programlarıdır. Bu yardımlar, ihtiyaç sahiplerinin yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı amaçlar.

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Devletten ev alacaklara, onaracaklara altın kese açıldı! En düşük 35.000, En yüksek 500.000 TL konut yardımı! 1+1, 2+1, 3+1 Betonarme, prafabrik ev...

İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla;

📍Basit ev onarımlarında 35.000 TL'ye kadar
📍 Orta düzey ev onarımlarında 70.000 TL'ye kadar
📍 Kapsamlı ev onarımlarında 100.000 TL'ye kadar
📍Prefabrik ev yapımlarında 300.000 TL'ye kadar
📍Betonarme ev yapımları/ev alımlarında 500.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.

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Devletten ev alacaklara, onaracaklara altın kese açıldı! En düşük 35.000, En yüksek 500.000 TL konut yardımı! 1+1, 2+1, 3+1 Betonarme, prafabrik ev...

KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan,

en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan,

nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişiler faydalanabilmektedir.

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Devletten ev alacaklara, onaracaklara altın kese açıldı! En düşük 35.000, En yüksek 500.000 TL konut yardımı! 1+1, 2+1, 3+1 Betonarme, prafabrik ev...

EV YAPIM YARDIMI NASIL YAPILIR?

Prefabrik ev yapımı yardımı için başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesineki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor.