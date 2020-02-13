8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı...
8844 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Atama bekleyen binlerce sağlık personeli, sözleşmeli personel alımı branş dağılımı hakkında araştırma yapıyor. Müjdeli haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. ÖSYM tarafından duyurulacak tercih kılavuzunun ardından, 14-20 Şubat tarihleri arasında tercih yapılacak. Peki 8844 sözleşmeli personel alımı branş dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 13.02.2020 08:56Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 09:03