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Emekliye 391 lira zam! Ocak zammıyla beraber SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam ile birlikte emeklilerin maaşları da ek ödemeleri de yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerinde 391 liraya varan artış olacak. Peki, emekli maaşına yapılacak Ocak zammı ile birlikte SSK, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni maaşlar hesaplandı... Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 07.10.2019 01:33 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 08:00
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Emekliye 391 lira zam! Ocak zammıyla beraber SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin gözü şimdiden Ocak artışında.

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Emekliye 391 lira zam! Ocak zammıyla beraber SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük maaşı ne kadar olacak?

Zam oranını enflasyon göstereceğinden, merakla bekleniyor.

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Emekliye 391 lira zam! Ocak zammıyla beraber SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük maaşı ne kadar olacak?

Ancak enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor.

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Emekliye 391 lira zam! Ocak zammıyla beraber SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük maaşı ne kadar olacak?

Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

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Emekliye 391 lira zam! Ocak zammıyla beraber SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı, Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre yüzde 6.65 olacak.