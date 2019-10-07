Emekliye 391 lira zam! Ocak zammıyla beraber SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam ile birlikte emeklilerin maaşları da ek ödemeleri de yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerinde 391 liraya varan artış olacak. Peki, emekli maaşına yapılacak Ocak zammı ile birlikte SSK, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni maaşlar hesaplandı... Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...