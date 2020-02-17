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0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi! 17 Şubat konut kredisi faiz oranları! Faiz oranları düşecek mi?

17 Şubat konut kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Faiz oranları düşecek mi? Bankalar art arda müjdeli haber verirken, konut kredisi faiz oranları adeta çakıldı. 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89'u bulan kredi faiz oranları sayesinde vatandaşların yüzü gülmeye devam ediyor. Kredi faiz oranlarında geçtiğimiz yılın ortalarından bu yana düşüş yaşanıyor. Uygun faiz oranları sayesinde, vatandaşlar bankalardan konut, ihtiyaç veya taşıt kredisi kullanabiliyor. Özellikle kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarına büyük talep var. Peki, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi hangi bankada? İşte, 17 Şubat konut kredisi faiz oranları!

Giriş Tarihi: 17.02.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 10:22
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0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi! 17 Şubat konut kredisi faiz oranları! Faiz oranları düşecek mi?
0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi! 17 Şubat konut kredisi faiz oranları! Faiz oranları düşecek mi?

Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 17 Şubat güncel konut kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi faiz oranlarına yoğun talep var. Peki, faiz oranları düşecek mi? Merkez Bankası tarafından yapılacak bu haftaki toplantıda kredi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Peki, konut kredisi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları adeta çakıldı! En uygun kredi hangi bankada? İşte, bankaların sunduğu en güncel kredi faiz oranları…

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0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi! 17 Şubat konut kredisi faiz oranları! Faiz oranları düşecek mi?
0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi! 17 Şubat konut kredisi faiz oranları! Faiz oranları düşecek mi?

3 KAMU BANKASINDAN KAMPANYA

Kamu bankaları tarafından kısa süre önce başlatılan konut kredisi kampanyası vatandaşların oldukça ilgisini çeken kampanyalardan oldu. Öyle ki Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank müşterilerine yeni konut alımlarında yüzde 0.79 faiz oranıyla kredi sağlayacaklarını açıkladılar. Bu kredi kampanyasından faydalanmak için ise evin sıfır olması gerekiyor.

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0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi! 17 Şubat konut kredisi faiz oranları! Faiz oranları düşecek mi?
0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi! 17 Şubat konut kredisi faiz oranları! Faiz oranları düşecek mi?

İŞ BANKASI 0,78 İLE VERİYOR

İş Bankası'da anlaşmalı konut kredisi ile özel faiz oranları ile kredi sağlayan bankalar arasında yer alıyor. İş Bankası tarafından sunulan kredi kampanyasında 600 bin TL'ye konut kredisi kullanım imkanı sunuluyor. Bu konut kredisinde vatandaşlara yüzde 0.78 faiz oranıyla kredi imkanı sağlanıyor. Bunun dışında vatandaşlar ödemelerini 10 yıl yani 120 ay vade ile yapabiliyorlar.

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0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi! 17 Şubat konut kredisi faiz oranları! Faiz oranları düşecek mi?
0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi! 17 Şubat konut kredisi faiz oranları! Faiz oranları düşecek mi?

TEB 0,98'E DÜŞÜRDÜ

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka ile ilk defa tanışan ve borçlarını tek bir yerde toplayıp rahat etmek isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde, yüzde 0,98'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor.

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0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi! 17 Şubat konut kredisi faiz oranları! Faiz oranları düşecek mi?
0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi! 17 Şubat konut kredisi faiz oranları! Faiz oranları düşecek mi?

VAKIFBANK'TAN YÜZDE 0,78 ORANI

Anlaşmalı firmalardan satın alacağınız konutlar için; aylık %0,79 faiz oranı ve 180 aya varan vade seçenekleriyle konut kredisi kullanabilirsiniz. Kampanyaya dâhil olan firmaların da katkısıyla 0,79% faiz oranı ve 180 aya varan vadelerle, Kampanya, anlaşmalı firmalardan alınacak yeni konut alımları için geçerli. Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Vakıfbank anlaşmalı konut projeleri için yüzde 0.78 olarak hesaplanmakta.