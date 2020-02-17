0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi! 17 Şubat konut kredisi faiz oranları! Faiz oranları düşecek mi?

17 Şubat konut kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Faiz oranları düşecek mi? Bankalar art arda müjdeli haber verirken, konut kredisi faiz oranları adeta çakıldı. 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89'u bulan kredi faiz oranları sayesinde vatandaşların yüzü gülmeye devam ediyor. Kredi faiz oranlarında geçtiğimiz yılın ortalarından bu yana düşüş yaşanıyor. Uygun faiz oranları sayesinde, vatandaşlar bankalardan konut, ihtiyaç veya taşıt kredisi kullanabiliyor. Özellikle kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarına büyük talep var. Peki, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi hangi bankada? İşte, 17 Şubat konut kredisi faiz oranları!