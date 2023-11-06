Emeklilere 17-18-22-25 Kasım tarihleri az evvel açıklandı! Ödeme takvimi şekillendi: SSK, Bağkur, EYT'linin tahsis numarasına göre...

Milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi, kasım ayına yaklaşırken emekli maaşlarının ne zaman yatacağını heyecanla bekliyor. Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında yapılıyor. İşte kasım 2023 emekli maaşı ödeme tarihleri...