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Haberler Galeri Emeklilere 17-18-22-25 Kasım tarihleri az evvel açıklandı! Ödeme takvimi şekillendi: SSK, Bağkur, EYT'linin tahsis numarasına göre...

Emeklilere 17-18-22-25 Kasım tarihleri az evvel açıklandı! Ödeme takvimi şekillendi: SSK, Bağkur, EYT'linin tahsis numarasına göre...

Milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi, kasım ayına yaklaşırken emekli maaşlarının ne zaman yatacağını heyecanla bekliyor. Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında yapılıyor. İşte kasım 2023 emekli maaşı ödeme tarihleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.11.2023 07:28
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Emeklilere 17-18-22-25 Kasım tarihleri az evvel açıklandı! Ödeme takvimi şekillendi: SSK, Bağkur, EYT’linin tahsis numarasına göre...

Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda maaşlarını alacaklar. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği kasım ayı emekli maaşı ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere 17-18-22-25 Kasım tarihleri az evvel açıklandı! Ödeme takvimi şekillendi: SSK, Bağkur, EYT’linin tahsis numarasına göre...

KASIM AYI ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI

4A (SSK) Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

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Emeklilere 17-18-22-25 Kasım tarihleri az evvel açıklandı! Ödeme takvimi şekillendi: SSK, Bağkur, EYT’linin tahsis numarasına göre...

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında ödeme alacaklar.

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Emeklilere 17-18-22-25 Kasım tarihleri az evvel açıklandı! Ödeme takvimi şekillendi: SSK, Bağkur, EYT’linin tahsis numarasına göre...

4B (Bağ-Kur) Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

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Emeklilere 17-18-22-25 Kasım tarihleri az evvel açıklandı! Ödeme takvimi şekillendi: SSK, Bağkur, EYT’linin tahsis numarasına göre...

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacaklar.