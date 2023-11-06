8 Eylül 1999, 2005-2008 arası ve sonrasına yeni emeklilik sistemi! Yaş tablosu değişiyor, hemen kontrol edin!

DEĞİŞEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlenmişti. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak devam ediyordu. Bu düzenleme ile Bağ-Kur'lular, daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalmayacaklar. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağladıklarında emekli olabiliyorlar.