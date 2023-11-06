HaberlerGaleri8 Eylül 1999, 2005-2008 arası ve sonrasına yeni emeklilik sistemi! Yaş tablosu değişiyor, hemen kontrol edin!
8 Eylül 1999, 2005-2008 arası ve sonrasına yeni emeklilik sistemi! Yaş tablosu değişiyor, hemen kontrol edin!
Emeklilik için gerekli olan prim ödeme süresi, mevcut şartlara göre 9 bin gün iken 7.200 güne indirilmesine ilişkin çalışmalar sürüyor. Ayrıca bu değişiklikle birlikte tarih kriterleri de belirlenecek ve düzenleme emeklilik sürelerini kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Özellikle Bağ-Kur sigortalıları için getirilen bu değişiklik, prim ödeme süresini kısaltarak daha erken emeklilik fırsatı sunmayı hedeflemektedir. Bu yeni düzenleme, yaklaşık 1 milyon kişiyi etkileyecek.