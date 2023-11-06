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Haberler Galeri 8 Eylül 1999, 2005-2008 arası ve sonrasına yeni emeklilik sistemi! Yaş tablosu değişiyor, hemen kontrol edin!

8 Eylül 1999, 2005-2008 arası ve sonrasına yeni emeklilik sistemi! Yaş tablosu değişiyor, hemen kontrol edin!

Emeklilik için gerekli olan prim ödeme süresi, mevcut şartlara göre 9 bin gün iken 7.200 güne indirilmesine ilişkin çalışmalar sürüyor. Ayrıca bu değişiklikle birlikte tarih kriterleri de belirlenecek ve düzenleme emeklilik sürelerini kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Özellikle Bağ-Kur sigortalıları için getirilen bu değişiklik, prim ödeme süresini kısaltarak daha erken emeklilik fırsatı sunmayı hedeflemektedir. Bu yeni düzenleme, yaklaşık 1 milyon kişiyi etkileyecek.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.11.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 07:56
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8 Eylül 1999, 2005-2008 arası ve sonrasına yeni emeklilik sistemi! Yaş tablosu değişiyor, hemen kontrol edin!

Emeklilik sisteminde önemli bir değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenleme, yaklaşık 1 milyon kişiyi etkileyecek ve emeklilik tablosunda önemli bir değişiklik getirecek. Bu düzenleme, daha önceki yıllara göre daha az prim ödeyenler için erken emeklilik imkanı sunuyor. Bağ-Kur ve SSK primlerini eşitleyerek prim ödeme süresini kısaltacak olan düzenleme, emeklilik için gerekli prim gün sayısını azaltacak. Özellikle Bağ-Kur sigortalıları için bu düzenleme daha erken emeklilik fırsatı sunacak. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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8 Eylül 1999, 2005-2008 arası ve sonrasına yeni emeklilik sistemi! Yaş tablosu değişiyor, hemen kontrol edin!

DAHA ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

Bu değişiklik özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar için müjde niteliği taşıyor. Yapılan düzenleme sayesinde 1 milyonun üzerinde kişi, 5 yıl daha erken emekli olma şansına sahip olacak. Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emeklilik hakkını elde edebilecek ve emekli olma sürelerini kısaltabilecek.

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8 Eylül 1999, 2005-2008 arası ve sonrasına yeni emeklilik sistemi! Yaş tablosu değişiyor, hemen kontrol edin!

EYT'LİLER DE İLGİLENECEK

Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne düşüyor. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular, 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme kapsamına giren EYT'liler de, erken emeklilik imkânından yararlanabilecek.

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8 Eylül 1999, 2005-2008 arası ve sonrasına yeni emeklilik sistemi! Yaş tablosu değişiyor, hemen kontrol edin!

Yapılacak düzenlemeyle esnafların emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnaflar bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek. Bu düzenleme erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı alma fırsatını da sunacak.

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8 Eylül 1999, 2005-2008 arası ve sonrasına yeni emeklilik sistemi! Yaş tablosu değişiyor, hemen kontrol edin!

DEĞİŞEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlenmişti. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak devam ediyordu. Bu düzenleme ile Bağ-Kur'lular, daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalmayacaklar. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağladıklarında emekli olabiliyorlar.