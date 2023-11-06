HaberlerGaleriDevletten 115.830 TL'lik çeyiz yardımı duyuruldu! Faizsiz krediye ek evlenecek çiftlere bayram ettirecek destek! 27 yaşından itibaren...
Devletten 115.830 TL'lik çeyiz yardımı duyuruldu! Faizsiz krediye ek evlenecek çiftlere bayram ettirecek destek! 27 yaşından itibaren...
Evlenecek olan çiftlere yönelik faizsiz kredi desteği devam ederken, birikim yapan vatandaşlara sunulan devlet katkısı da artmaya devam ediyor. Yıllık yüzde 58.46 olarak belirlenen yeniden değerleme oranına göre hesaplanan devlet katkısı üst sınırı, 36 bin 548 lira olarak tespit edilmişti. Ancak yapılan güncellemeyle bu üst sınır 57 bin 915 liraya çıkarıldı. Peki gençlere çeyiz yardımı şartları neler? Çeyiz hesabı nedir?