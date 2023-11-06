Devletten 115.830 TL’lik çeyiz yardımı duyuruldu! Faizsiz krediye ek evlenecek çiftlere bayram ettirecek destek! 27 yaşından itibaren...

EN AZ 3 YIL BİRİKİM ŞART

- Düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay arası olanlar birikimin yüzde 20'si kadar, en çok 26 bin 396 lira; 48 ile 59 ay arası olanlar birikimin yüzde 22'si kadar, maksimum 30 bin 457 lira; 60 ay ve üzeri olanlar ise birikimin yüzde 25'i kadar, en çok 36 bin 548 lira devlet katkısı alabiliyor.