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Haberler Galeri Devletten 115.830 TL'lik çeyiz yardımı duyuruldu! Faizsiz krediye ek evlenecek çiftlere bayram ettirecek destek! 27 yaşından itibaren...

Devletten 115.830 TL'lik çeyiz yardımı duyuruldu! Faizsiz krediye ek evlenecek çiftlere bayram ettirecek destek! 27 yaşından itibaren...

Evlenecek olan çiftlere yönelik faizsiz kredi desteği devam ederken, birikim yapan vatandaşlara sunulan devlet katkısı da artmaya devam ediyor. Yıllık yüzde 58.46 olarak belirlenen yeniden değerleme oranına göre hesaplanan devlet katkısı üst sınırı, 36 bin 548 lira olarak tespit edilmişti. Ancak yapılan güncellemeyle bu üst sınır 57 bin 915 liraya çıkarıldı. Peki gençlere çeyiz yardımı şartları neler? Çeyiz hesabı nedir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.11.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 09:54
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Devletten 115.830 TL’lik çeyiz yardımı duyuruldu! Faizsiz krediye ek evlenecek çiftlere bayram ettirecek destek! 27 yaşından itibaren...

Evlenmeyi düşünen çiftlere yönelik olarak 150 bin lira faizsiz kredi desteğine olanak sağlayacak düzenleme Meclis'e gönderilirken, bankada birikim yapan vatandaşlar için devlet katkısı uygulaması devam ediyor. Çeyiz hesabı açan ve 3-5 yıl boyunca birikim yapan ve 27 yaşından önce ilk evliliklerini gerçekleştiren kişilere, devlet finansal destek sunuyor. İşte çiftlere bayram ettirecek desteğe ilişkin merak edilen tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Devletten 115.830 TL’lik çeyiz yardımı duyuruldu! Faizsiz krediye ek evlenecek çiftlere bayram ettirecek destek! 27 yaşından itibaren...

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; çeyiz hesabında ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl Ocak'ta yeniden değerleme oranı kadar yükseliyor. Yeni tutarların sinyali geldi. 36 bin 548 lira olan devlet katkısı üst sınırı, yüzde 58.46 yeniden değerleme oranıyla 57 bin 915 liraya çıkacak. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp devletten 115 bin 830 lira alabilecek. İşte çeyiz hesabında yeni yılda hayata geçmesi beklenen yeni tutarlar:

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Devletten 115.830 TL’lik çeyiz yardımı duyuruldu! Faizsiz krediye ek evlenecek çiftlere bayram ettirecek destek! 27 yaşından itibaren...

- Aylık ödemede alt sınır 630,51 liradan 999,11, üst sınır 6 bin 305 lira 22 kuruştan 9 bin 991 lira 25 kuruşa çıkacak. 3 aylık ödemeyi tercih edenlerde ise bin 891 lira 56 kuruş olan alt sınır 2 bin 997 lira 37 kuruşa, 18 bin 915 lira 74 kuruş olan üst sınır 29 bin 973 lira 88 kuruşa yükselecek.

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Devletten 115.830 TL’lik çeyiz yardımı duyuruldu! Faizsiz krediye ek evlenecek çiftlere bayram ettirecek destek! 27 yaşından itibaren...

- Katılımcı hesabın açılış tarihinde azami 94 bin 578 lira yatırabiliyordu. 2024'te hesap açanlar bir defada en çok 149 bin 869 lira yatırabilecek.

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Devletten 115.830 TL’lik çeyiz yardımı duyuruldu! Faizsiz krediye ek evlenecek çiftlere bayram ettirecek destek! 27 yaşından itibaren...

EN AZ 3 YIL BİRİKİM ŞART

- Düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay arası olanlar birikimin yüzde 20'si kadar, en çok 26 bin 396 lira; 48 ile 59 ay arası olanlar birikimin yüzde 22'si kadar, maksimum 30 bin 457 lira; 60 ay ve üzeri olanlar ise birikimin yüzde 25'i kadar, en çok 36 bin 548 lira devlet katkısı alabiliyor.