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Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?

2020 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca kişinin çalışma hayatını yakından ilgilendiren asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç olacak? 2020 asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor. İşçi, işveren ve devletin masaya oturacağı görüşmelerin sonunda 2020 yılı asgari ücret tutarı belirlenecek. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız" derken, enflasyon hedefine göre yüzde 8.5 artış yapılabilir. 2019 enflasyon tahmini olan yüzde 12 senaryosu da masada olacak. Peki, 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.11.2019 18:55 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 18:56
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Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?
Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?

Asgari ücret zammı için gözler yapılacak zam görüşmelerine çevrildi. 2020 asgari ücret ne kadar olacak sorusu milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından sorgulanıyor. Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte işçiler önümüzdeki yıldan itibaren maaşlarını zamlı almaya başlayacak. Asgari ücret için ilk etapta yüzde 8.5 ve yüzde 12 oranları masada. Asgari ücreti belirleyecek en önemli kıstaslardan biri enflasyon rakamları olacak. Bu nedenle maaşlarda yüzde 8-12 arasında bir zam yapılacağı düşünülüyor. Peki, yüzde 12 zam olursa 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte yanıtı!

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Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?
Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?

2020'DE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanacak.

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Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?
Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?

İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

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Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?
Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?

Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç Aralık sonu ve Ocak başında belli olacak.

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Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?
Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 'Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız' dedi.