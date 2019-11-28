Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?

Asgari ücret zammı için gözler yapılacak zam görüşmelerine çevrildi. 2020 asgari ücret ne kadar olacak sorusu milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından sorgulanıyor. Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte işçiler önümüzdeki yıldan itibaren maaşlarını zamlı almaya başlayacak. Asgari ücret için ilk etapta yüzde 8.5 ve yüzde 12 oranları masada. Asgari ücreti belirleyecek en önemli kıstaslardan biri enflasyon rakamları olacak. Bu nedenle maaşlarda yüzde 8-12 arasında bir zam yapılacağı düşünülüyor. Peki, yüzde 12 zam olursa 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte yanıtı!