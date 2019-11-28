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Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?
2020 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca kişinin çalışma hayatını yakından ilgilendiren asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç olacak? 2020 asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor. İşçi, işveren ve devletin masaya oturacağı görüşmelerin sonunda 2020 yılı asgari ücret tutarı belirlenecek. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız" derken, enflasyon hedefine göre yüzde 8.5 artış yapılabilir. 2019 enflasyon tahmini olan yüzde 12 senaryosu da masada olacak. Peki, 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 28.11.2019 18:55 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 18:56
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Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?
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Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?
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Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?
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Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?
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Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?