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10 yıllık primle emeklilik! SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat! Emekli olmayı bekleyenler sevinçten havalara uçacak
SGK tarafından hesaplanan emeklilik yaşı ve prim sayısı, emeklilik bekleyenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Emekli olabilmek için 3 şart aranırken, belirli durumlarda ise erken emekli olma durumu söz konusu. 10 yıl ve 3600 ürm günü üzerinden emeklilik hakkı elde eden vatadanşlar, sevinçten havalara uçacak. Peki, 10 yıllık 3600 prim günü ile nasıl emekli olunur? Şartlar nelerdir? İşte konu hakkında merak edilenler...