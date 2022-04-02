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10 yıllık primle emeklilik! SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat! Emekli olmayı bekleyenler sevinçten havalara uçacak

SGK tarafından hesaplanan emeklilik yaşı ve prim sayısı, emeklilik bekleyenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Emekli olabilmek için 3 şart aranırken, belirli durumlarda ise erken emekli olma durumu söz konusu. 10 yıl ve 3600 ürm günü üzerinden emeklilik hakkı elde eden vatadanşlar, sevinçten havalara uçacak. Peki, 10 yıllık 3600 prim günü ile nasıl emekli olunur? Şartlar nelerdir? İşte konu hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 10:47
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10 yıllık primle emeklilik! SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! Emekli olmayı bekleyenler sevinçten havalara uçacak

Emekli olmak için bekleyişte olan vatandaşları sevinçten havalara uçuracak haber geldi. 10 yıl 3600 prim günü ile emeklilik hakkı doğarken, söz konusu uygulamanın nasıl işlediği merak edilmeye başlandı. Yasal olarak emeklilikte 3 şart bulunurken, farklı emeklilik tercihleri de sunuluyor. Bu kapsamda en çok dikkat çekenler arasında 3600 prim günü üzerinden uygulanan emeklilik oldu. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 yıllık primle emeklilik! SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! Emekli olmayı bekleyenler sevinçten havalara uçacak

Belli bir yaşı doldurmak, belli bir gün sayısınca prim ödemek ve sigorta olduktan sonra kadınlar için 20, erkekler için 25 yılın geçmesini beklemek. Normal emeklilik için istenen prim gün sayısı, işe girilen tarihe göre en az 5000 oluyor.

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10 yıllık primle emeklilik! SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! Emekli olmayı bekleyenler sevinçten havalara uçacak

Bu primi tamamlayamayanlar için ise kısmi emeklilik sistemi devreye giriyor. Özellikle fazla çalışma imkanı bulamayan, primi az vatandaşlar için bu sistem ideal olarak görülüyor.

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10 yıllık primle emeklilik! SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! Emekli olmayı bekleyenler sevinçten havalara uçacak

BU TARİHE DİKKAT!

9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (SSK) olan çalışanlar, 10 yıllık (3600 gün) primle emekli olabiliyor.

Ayrıca sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yıl geçmesi de gerekiyor ve bu zaman da çoktan doldu. Üstelik bu primleri çalışarak tamamlamak da şart değil. Borçlanma imkanı da bulunuyor.

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10 yıllık primle emeklilik! SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! Emekli olmayı bekleyenler sevinçten havalara uçacak

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Bu sisteme göre en erken emeklilik yaşı kadınlarda 50, erkeklerde 55.

Bu yaş, ilk sigortalılık tarihi kadınlarda 08.09.1981'den, erkeklerde 08.09.1976'dan önce olanlarda geçerli oldu.