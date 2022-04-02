10 yıllık primle emeklilik! SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! Emekli olmayı bekleyenler sevinçten havalara uçacak

Emekli olmak için bekleyişte olan vatandaşları sevinçten havalara uçuracak haber geldi. 10 yıl 3600 prim günü ile emeklilik hakkı doğarken, söz konusu uygulamanın nasıl işlediği merak edilmeye başlandı. Yasal olarak emeklilikte 3 şart bulunurken, farklı emeklilik tercihleri de sunuluyor. Bu kapsamda en çok dikkat çekenler arasında 3600 prim günü üzerinden uygulanan emeklilik oldu. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte cevaplar...